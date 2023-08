Gu thời trang tôn body "đâu ra đấy" của nữ MC đài Nghệ An

Nguyễn Trâm Anh (sinh năm 1992), là người sinh ra ở TP Vinh, hiện đang làm MC, BTV dẫn sóng thời sự tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Cô nàng gây cuốn hút bởi gương mặt xinh đẹp và lối dẫn dắt linh hoạt. Trước đó, một trang fanpage trên Facebook từng đăng tải một số hình ảnh của Trâm Anh và dành tặng lời khen cho cô nhờ sở hữu ngoại hình đẹp và giọng nói hay. Được biết, thành phố Vinh cũng là địa phương có giọng nói nhẹ nhàng, rõ ràng, ít phương ngữ cũng như âm ngữ. Ở ngoài đời, Trâm Anh được nhận xét có gương mặt xinh dịu hiền cùng phong cách ăn mặc tôn dáng. Nhiều nhà đài thường có những quy tắc về trang phục dành riêng cho các MC, BTV, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An cũng không ngoại lệ. Trâm Anh tiết lộ: "Cơ quan của mình cũng có những yêu cầu riêng về trang phục cho BTV khi lên hình. Nếu lên hình thời sự buổi trưa thì phải mặc vest, ống tay lỡ hoặc ống tay dài, hạn chế mặc ống tay cộc hoặc ống tay ngắn quá. Ngoài ra, các BTV cần nắm được nội dung của bản tin ngày mình dẫn để chuẩn bị trang phục phù hợp... Nếu bản tin có nhiều giá trị tích cực, nhiều tin tốt thì MC, BTV sẽ được mặc những bộ trang phục tông màu sáng như cam, hồng, xanh đậm. Tin không quá tích cực sẽ chọn những tông màu trầm như tím than, hạn chế màu đen – xám để tránh cảm giác u ám. Trang phục không được trùng với màu phông. Tránh vải ren hoặc quá mỏng, không có chi tiết quá to trên áo gây mất tập trung. Kiểu tóc đơn giản, trang điểm trung tính. Nói chung, MC lên hình phải xinh nhưng không được lộng lẫy", nữ MC đài Nghệ An nói. Ngoài trang phục, thì ngoại hình cũng được coi là một yếu tố quan trọng với MC, BTV truyền hình. Trâm Anh tạo cho mình hình tượng quý cô thanh lịch, phù hợp với định hướng chương trình mà cô đang dẫn dắt. Trâm Anh tiết lộ thêm: "Đã là một MC, BTV truyền hình thì đầu tiên phải kể đến là gương mặt hài hoà và quan trọng là phải 'ăn hình' rồi sau đó mới đến các yếu tố khác về vóc dáng, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói. Có nhiều người ở ngoài đời rất xinh nhưng không 'ăn hình'. Cũng có những người chỉ phù hợp với MC sân khấu, không phù hợp với MC truyền hình hay MC dẫn bản tin thời sự... Hoặc một số bạn có đôi mắt không được đẹp, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, nụ cười không tươi tắn, gương mặt vuông vắn quá... thì đều không phù hợp với tiêu chí của MC dẫn thời sự. Ngược lại, cũng có một số bạn ở ngoài không quá đẹp nhưng khi make-up thì rất thu hút và 'ăn hình'. Còn về khía cạnh kỹ năng thì cách dẫn dắt lôi cuốn, truyền cảm là điều tất nhiên không thể thiếu của một MC. Trước khi vào Đài TH thì đó là những tiêu chí đầu tiên để tuyển chọn MC, BTV phù hợp để lên sóng", nữ MC cho biết. Là một người phụ nữ hiện đại thời 4.0 nên Trâm Anh không bó buộc bản thân vào một phong cách thời trang cố định hoặc một khuôn khổ nào đó. Cô yêu thích sự giao thoa giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại nên có gu ăn mặc đa dạng, linh động và yếu tố thanh lịch, tinh tế luôn được nữ MC ưu tiên hàng đầu. Khi đi gặp đối tác, Trâm Anh chuộng diện những bộ đồ vest kín đáo. Còn khi đi uống cafe, đi chơi với bạn bè thì cô nàng ưu tiên cho những bộ váy áo điệu đà, bay bổng và nữ tính.

