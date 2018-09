Giới trẻ yêu EDM nói gì trước việc tạm dừng lễ hội âm nhạc điện tử?

Thông tin 7 người tử vong sau khi tham gia chương trình lễ hội âm nhạc điện tử có tên "Trip to the moon" được tổ chức tại Công viên nước hồ Tây khiến không ít người hoang mang. Bên cạnh đó, còn 5 người khác đang trong tình trạng hôn mê sâu sau khi tham gia chương trình trên. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng vào cuộc để điều tra thông tin và xác minh nguyên nhân của vụ việc. Bên cạnh đó, lệnh tạm dừng cấp phép các sự kiện âm nhạc điện tử dạng như "Trip to the moon" cũng được Sở VH - TT Hà Nội đưa ra. Trước sự ra đi của các nạn nhân và việc tạm dừng cấp phép các hoạt động lễ hội âm nhạc điện tử, nhiều bạn trẻ đã đưa ra ý kiến riêng của mình và tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên MXH. Trên MXH, nhiều dân mạng cho rằng việc sử dụng chất kích thích đặc biệt là các dạng ma túy tổng hợp trong các chương trình đại nhạc hội là điều tuyệt đối cấm. Không ít lần việc BTC của các chương trình nhắc nhở nhưng tại "Trip to the moon" chính BTC lại bán "bóng cười" cho các "dân chơi" để kiếm lời. Nickname Huyền Hym chia sẻ: "Mình là một Raver (người yêu nhạc điện tử) và mình cũng là người tham dự chương trình "Trip to the moon". Tới đây mục đích của mình và nhóm là nghe nhạc và hòa mình vào không khí lễ hội. Nhưng thực sự cuộc chơi đã trở nên đi quá xa khi có một số bạn trẻ lại chọn đây là "bãi đáp", "chơi đồ" và làm xấu đi hình ảnh của những Raver chân chính". Đồng quan điểm với Huyền Hym là Tuấn Hoàng cho biết: "Thực chất nhiều bạn trẻ lợi dụng các chương trình nhạc hội điện tử để làm chỗ "chơi đồ" và nó thực sự làm xấu đi rất nhiều hình ảnh tốt đẹp của EDM. Bây giờ còn thêm lệnh tạm dừng cấp phép cho các chương trình nữa thì còn đâu cho sân chơi cho giới Raver. Đúng là con sâu làm hỏng luôn nồi canh". Trái ngược với ý kiến trên, nickname Quang Anh bày tỏ ý kiến cho rằng việc dừng cấp phép cho những hoạt động nghệ thuật dạng như chương trình "Trip to the moon" là hoàn toàn hợp lý: "Mình thấy nên dừng lại các hoạt động như trên vì có quá nhiều hình ảnh xấu từ chết người, cho đến phê ma túy. Sau đó là một thế hệ trẻ ăn chơi sa đọa vào những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng trong ánh đèn và nhạc nhức tai". Nickname Hải Hoàng bày tỏ: "Mình đồng ý với việc tạm dừng những nhạc hội dạng EDM. Biết rằng nó văn minh nhưng những người tham gia chưa văn minh thì thực sự không nên tiếp tục để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra tiếp theo. Chưa kể tới việc mất an ninh trị an khu vực và thuần phong mỹ tục của người Việt". Trên MXH, rất nhiều những thông điệp của các Raver chân chính đã được gửi đi và mong rằng những Festival EDM sẽ được tiếp tục tại Việt Nam và sẽ có sự "sạch sẽ" trong các sự kiện này. Bóng cười xuất hiện trong chương trình "Trip to the moon", nơi đã chứng kiến 7 cái chết của các "dân chơi" và 5 người khác đang trong tình trạng hôn mê.

