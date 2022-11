Giới trẻ thích thú trào lưu check in bóng bay khắp hồ Tây

Không chỉ có check in tại những không gian, địa điểm hút mắt, mà những trào lưu mới lạ, trẻ trung cũng dần dần được nhiều bạn trẻ Hà thành hưởng ứng. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Thời gian gần đây nhiều bạn trẻ Hà Nội bất ngờ thi nhau check in với trào lưu bóng bay với hình hài ngộ nghĩnh như bóng bay bông hoa mặt cười, bóng bay hình chú lợn hồng. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Gần đây nhất trên MXH lại xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh những quả bóng hình chú lợn màu hồng xuất hiện nhiều trên hồ Tây, được các bạn trẻ mua và chụp ảnh. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Lướt trên MXH sẽ thấy xuất hiện khá nhiều hình ảnh các cô gái, chàng trai tạo chụp ảnh check in bên bóng bay hình chú lợn hồng dễ thương, với phông nền là hồ Tây trong xanh trong tiết trời dịu nhẹ của mùa thu Hà Nội. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Loại bóng bay này theo người đăng tải là có giá khoảng 80 ngàn đồng, giới trẻ Hà Nội không tiếc tiền để mua và chụp ảnh chỉ trong vài tiếng. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Đây là một hiện tượng đang trở thành "hot trend" trên TikTok và nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Ngoài bóng bay chú lợn hồng mới nở rộ gần đây, giới trẻ Hà thành còn thích thú với trào lưu chụp ảnh với bóng bay hình bông hoa cúc mặt cười. Ảnh: Khánh Chi Được biết, trào lưu này bắt nguồn từ một bạn nữ bán bóng bay hoa cúc ở khu vực gần hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Ảnh: @ruby.lpf Sau khi chia sẻ khoảnh khắc siêu đẹp cùng bóng bay và đăng tải trên TikTok, video đã nhanh chóng lên xu hướng, gây sốt và nhận về hàng nghìn lượt yêu thích lẫn bình luận hỏi địa chỉ mua bóng bay. Ảnh: Internet Sau đó chỉ vài ngày, rất nhiều bạn trẻ đã tới mua bóng và tiếp tục tạo thành cơn sốt "bóng bay hoa cúc" khuấy đảo mạng xã hội thời gian gần đây. Ảnh: Trangluonvui Hình ảnh giới trẻ tạo dáng bên bóng bay hoa cúc tại hồ Tây. Ảnh: Hà Phương

Không chỉ có check in tại những không gian, địa điểm hút mắt, mà những trào lưu mới lạ, trẻ trung cũng dần dần được nhiều bạn trẻ Hà thành hưởng ứng. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Thời gian gần đây nhiều bạn trẻ Hà Nội bất ngờ thi nhau check in với trào lưu bóng bay với hình hài ngộ nghĩnh như bóng bay bông hoa mặt cười, bóng bay hình chú lợn hồng. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Gần đây nhất trên MXH lại xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh những quả bóng hình chú lợn màu hồng xuất hiện nhiều trên hồ Tây, được các bạn trẻ mua và chụp ảnh. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Lướt trên MXH sẽ thấy xuất hiện khá nhiều hình ảnh các cô gái, chàng trai tạo chụp ảnh check in bên bóng bay hình chú lợn hồng dễ thương, với phông nền là hồ Tây trong xanh trong tiết trời dịu nhẹ của mùa thu Hà Nội. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Loại bóng bay này theo người đăng tải là có giá khoảng 80 ngàn đồng, giới trẻ Hà Nội không tiếc tiền để mua và chụp ảnh chỉ trong vài tiếng. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Đây là một hiện tượng đang trở thành "hot trend" trên TikTok và nhận được sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng. Ảnh: Son Harry - Lang Thang Hà Nội Ngoài bóng bay chú lợn hồng mới nở rộ gần đây, giới trẻ Hà thành còn thích thú với trào lưu chụp ảnh với bóng bay hình bông hoa cúc mặt cười. Ảnh: Khánh Chi Được biết, trào lưu này bắt nguồn từ một bạn nữ bán bóng bay hoa cúc ở khu vực gần hồ Tây, hồ Trúc Bạch. Ảnh: @ruby.lpf Sau khi chia sẻ khoảnh khắc siêu đẹp cùng bóng bay và đăng tải trên TikTok, video đã nhanh chóng lên xu hướng, gây sốt và nhận về hàng nghìn lượt yêu thích lẫn bình luận hỏi địa chỉ mua bóng bay. Ảnh: Internet Sau đó chỉ vài ngày, rất nhiều bạn trẻ đã tới mua bóng và tiếp tục tạo thành cơn sốt "bóng bay hoa cúc" khuấy đảo mạng xã hội thời gian gần đây. Ảnh: Trangluonvui Hình ảnh giới trẻ tạo dáng bên bóng bay hoa cúc tại hồ Tây. Ảnh: Hà Phương