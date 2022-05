Giới trẻ đua nhau check in bức tranh Panorama chiến thắng Điện Biên

Bức tranh Panorama tái hiện toàn cảnh chiến thắng Điện Biên Phủ hiện tại đang là địa điểm check in được nhiều bạn trẻ quan tâm, thích thú. Không chỉ xuất hiện trên Facebook, những hình ảnh, khoảnh khắc check in bức tranh Panorama cũng được các TikToker giới thiệu làm cộng đồng mạng mắt chữ A, mồm chữ O. Điều ấn tượng khiến nhiều người chú ý đến là bức tranh tường ghi lại toàn bộ quá trình 54 ngày đêm chiến thắng Điện Biên Phủ.Địa điểm check in mới mẻ ở Điện Biên Phủ này nhận được nhiều lượt quan tâm tương tác của cư dân mạng. Ai cũng trầm trồ trước không gian trên và rất mong muốn đến để chiêm ngưỡng. Thời gian qua đây còn là một địa điểm thu hút đông đảo giới trẻ đến chụp ảnh sống ảo, đồng thời ôn lại lịch sử thời cha anh. Bức tranh toàn cảnh Panorama nằm trong bảo tàng, tọa lạc trên một trong những con đường trọng yếu nhất ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ – đường Võ Nguyên Giáp. Bảo tàng chia làm 5 phân khu và mỗi khu đều được bán vé riêng để thuận tiện cho khách tham quan. Với 1 địa điểm thì giá vé chỉ có 5k/người. Bức tranh đã tạo nhiều cảm xúc cho người xem qua từng trường đoạn, khiến cho thế hệ hôm nay càng thêm trân quý những giá trị lịch sử. Bảo tàng là địa điểm check in của nhiều bạn trẻ. Ngoài bức tranh khổng lồ, tại bảo tàng còn có nhiều địa điểm check in khác. Những bức tranh tái hiện lịch sử, hay hiện vật thời chiến đều được trưng bày để cho khách du lịch tham quan. Có thể thấy đây là một trong những địa điểm du lịch không thể bỏ qua tại Điện Biên Phủ. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

