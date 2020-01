Giao thừa mưa to, dân mạng chỉ biết...than trời

Đêm giao thừa năm Canh Tý 2020, Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc mưa to. Đã lâu lắm rồi đêm giao thừa mới có mưa nặng hạt và dai dẳng đến vậy. Đây là dịp một năm có 1 lần để mọi người ra đường chào đón khoảnh khắc xuân sang, thế nhưng cơn mưa nặng hạt khiến kế hoạch đi xem pháo hoa, xin lộc đầu năm buộc phải huỷ. Ảnh: Zing. Từ sáng ngày 30 Âm lịch, trời Hà Nội đã âm u, đến trưa thì bắt đầu mưa nặng hạt. Trong khi đó tại một số nơi ở Thái Nguyên và Cao Bằng được dân mạng cho biết còn xuất hiện cả mưa đá. Ảnh: Phạm Tiến Đạt. Nếu như mọi năm, trong đêm giao thừa, một số điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, sân vận động Mỹ Đình,...người dân tụ tập rất đông để đón năm mới nhưng năm nay, do mưa to nên tại các địa điểm này rất thưa thớt người qua lại. Ảnh: Zing. Hồ Hoàn Kiếm, địa điểm hàng năm thu hút đông người nhất tại Hà Nội thì trong đêm giao thừa Canh Tý 2020 lại vắng tanh như chùa Bà Đanh vì trời mưa lớn. Ảnh: Zing. Đường phố Hà Nội không một bóng người qua lại trong đêm giao thừa. Thời tiết lúc này không ủng hộ việc người dân ra đường xem pháo hoa, đón năm mới. Ảnh: Zing. Tại một số con phố ở Hà Nội đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ngập úng. Dù vậy, mưa cũng đã bắt đầu tạnh nên lượng người đổ ra đường đông hơn. Trên mạng xã hội, dân mạng chỉ biết than trời bởi 1 năm mới có dịp đón xuân một lần thì lại mưa như trút nước. Với thời tiết như vậy, có người còn lo lắng không biết pháo hoa năm nay có bắn "xịt" hay không. Nhiều người đã chót ra đường cũng bị mắc kẹt, không thể về vì mưa quá lớn. Cả năm mới được đón Festival Âm lịch một lần mà thời tiết cũng không ủng hộ. Trời mưa lớn chỉ có dân FA, những người không có kế hoạch đi chơi đêm giao thừa là sung sướng. Làm đẹp cả tuần trời, sửa móng, làm mi, uốn tóc thật xinh cuối cùng lại phải ngậm ngùi ở nhà đắp chăn đi ngủ. Ai phải nghị lực lắm mới dám ra đường du xuân trong tình hình thời tiết thế này, còn lại chấp nhận ở nhà chào xuân trên giường. Trái ngược với Hà Nội thì Hải Phòng, Nam Định,...đang có thời tiết khá lý tưởng trong đêm 30 Tết Âm lịch. Xem thêm clip: Bắc Bộ có thể đón giao thừa trong mưa rét | VTC Now - Nguồn: Youtube

