Dàn hot girl Việt có tên độc lạ, đình đám một thời ra sao?

Lilly Luta (SN 1992, quê Khánh Hoà) từng quen thuộc với giới trẻ thông qua nhiều cuộc thi sắc đẹp và tìm kiếm gương mặt đại diện dành cho teen; tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc; mẫu ảnh nhiều tờ báo và tạp chí… Hồi ấy cô nàng hễ xuất hiện ở đâu là tạo “làn sóng” yêu thích ở đó. Nhưng ai cũng bất ngờ khi cô gái gốc Khánh Hoà sở hữu cái tên rất “quê mùa” – Nguyễn Thị Lượm. Cô nàng không hề ngượng ngùng hay tìm cách giấu nhẹm tên thật, thay vào đó luôn vui vẻ khi nhắc đến cái tên Lượm. Lilly Luta từng tâm sự về tên do cha mẹ đặt: “Mỗi cái tên thể hiện những ý nghĩa khác nhau, có thể là kỳ vọng của bố mẹ hoặc gắn liền với kỷ niệm gia đình. Mình nghĩ trên đời này không phải ai sinh ra cũng nhất định sở hữu cái tên thật hay, thật ấn tượng”. Hiện tại, Lilly Luta hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật: tham gia diễn xuất, người mẫu ảnh… Trên trang Facebook cá nhân, cô thường xuyên khoe vẻ đẹp của bản thân, thi thoảng chia sẻ cuộc sống sang chảnh khiến bao người ngưỡng mộ. Từ khi là học sinh cấp 3, Dương Thể Ny (SN 1994, Đà Nẵng) đã gây chú ý trên mạng nhờ gương mặt xinh, giọng hát hay, thành tích học tập tốt. Cô nàng được dân mạng phong là cô gái xứ Đà có vẻ đẹp thiên thần. Đặc biệt cô nàng gây ấn tượng với cái tên rất lạ. Thể Ny từng bộc bạch rằng tên cho cha mẹ đặt, dù độc lạ so với tên bạn bè cùng trang lứa nhưng luôn tạo ấn tượng đối với người xung quanh. Vì thế cô nàng không bận tâm ý nghĩa ra sao, luôn tôn trọng và yêu thương cái tên do cha mẹ đặt. Thậm chí cô rất tự hào khi sở hữu cái tên rất kêu này. Sau tốt nghiệp THPT, Dương Thể Ny đăng ký dự thi vào trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Sau đó cô tập trung cho việc học tập, không tham gia hoạt động showbiz và không nhận lời mời làm người mẫu ảnh cho các cửa hàng thời trang. Một thời gian sau, Thể Ny toàn toàn im hơi lặng tiếng, tạm ngưng dừng Facebook. Nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cô nàng. Hot girl Vương Hoàng Mai Diz hay còn gọi với cái tên Diz Vương (SN 2000) từng có thời gian nổi đình nổi đám cõi mạng khi học tại trường Marie Curie (TP.HCM). Ngày ấy Diz Vương được mệnh danh là hot girl thế hệ 10X với ngoại hình cao ráo, dáng vóc “chuẩn không cần chỉnh”, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sáng và nụ cười toả nắng. Tuy nhiên ai biết rằng, hot girl một thời lại có “quá khứ” dở khóc dở cười khi nhiều lần đối diện với cái tên “nửa ta nửa tây”, “không đụng hàng” với bất cứ. Tháng 5/2018, Mai Diz bất ngờ cùng gia đình chuyển sang Mỹ định cư khiến bao người tiếc nuối. Cô nàng vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh đi chơi, gia nhập hội Richkid.

