Sắm đồ mặc Tết Nguyên Đán, cánh mày râu ngã ngửa khi nhận hàng

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán tới, câu chuyện mặc gì cho đẹp trở thành điều khiến ai cũng phải đau đầu. Tuy nhiên, ở thời đại công nghệ 4.0 việc mua sắm không còn quá khó nhưng cũng từ đó lắm không ít câu chuyện bi hài diễn ra. Trong dịp Tết Nguyên Đán nhiều người chọn việc mua hàng online để thuận tiện. Tuy nhiên khi hình ảnh quang cáo và sản phẩm nhận về không giống nhau trở nên khiến nhiều người đau đầu. Trong những ngày cận Tết, nhiều cánh mày râu đã phải kêu "ầm ầm" trên MXH khi rơi vào tình cảm mua hàng online nhận về sản phẩm không như hình minh họa. Không ít anh em đã phải lên mạng kêu than rằng, mình đặt 1 bộ quần áo nhưng chẳng hiểu do nhầm lẫn hay cố ý mà khi nhận về lại là trang phục phụ nữ. Đến nỗi khi các anh chàng mặc vào nhìn chẳng khác nào thảm họa thời trang Tết so với hình ảnh quảng cáo so sánh bên cạnh. Ngay lập tức, bài viết về việc thảm họa mua hàng online dịp Tết của đấng mày râu đã gây chú ý. Biết là ảnh mẫu bao giờ cũng đẹp hơn thực tế do góc chụp, do mẫu đẹp thế nhưng tới mức thế này thì buồn cười lắm thay. Anh chàng người mẫu nọ cao to còn anh chàng mua hàng và mặc đồ thực tế thì khá mập và có vẻ hơi thấp. Nhưng khi cùng một bộ đồ mà 2 số phận, người khỏe khoắn, nam tính, lại phong cách còn người thì lại như đàn bà con gái mặc jum, vừa rộng vừa dài đến là buồn cười. Mặc dù chuyện con trai gặp phải cảnh mua hàng online gặp thảm họa tuy ít hơn nhưng cũng bi hài không kém các chị em phụ nữ chút nào. Trước đó, cư dân mạng từng cười lăn cười bò khi được nghe câu chuyện một anh chàng đặt mua chiếc áo ba lỗ màu xám lông chuột, thế nào mà khi nhận hàng về lại là chiếc váy body dài tới gối. Còn anh chàng này từng khóc thành dòng sông khi đặt mua bộ đồ thể thao nam lại nhận về bộ đồ ngủ nữ bóng nhẫy khi mua hàng online dịp cận Tết.

