Giành vé dự World Cup, HLV Mai Đức Chung viết gì trên Facebook?

Ngày 6/2, HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào World Cup sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa.

Ngay sau khi có chiến thắng đánh dấu lịch sử, vị HLV trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khiến NHM xúc động bằng dòng trạng thái trên trang cá nhân.

Cụ thể, trên Facebook của mình, HLV Mai Đức Chung có viết: "xin cam on tat ca cau thu, cam on nguoi ham mo va VFF cung nhung nha lanh dao the thao Viet Nam" (Xin cảm ơn tất cả cầu thủ, cảm ơn người hâm mộ và VFF cùng những nhà lãnh đạo thể thao Việt Nam - pv). Đi kèm với dòng trạng thái là bức ảnh các nữ cầu thủ Việt Nam để tay lên ngực trái, nơi có lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc.

Những dòng chữ không dấu khiến nhiều người xúc động trên trang cá nhân của HLV Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung năm nay đã 71 tuổi, độ tuổi mà không có nhiều chiến lược gia trên thế giới còn dẫn dắt bóng đá đỉnh cao. Tuổi cao khiến HLV Mai Đức Chung không thể viết những dòng trạng thái có đầy đủ dấu câu trên mạng xã hội vốn đòi hỏi người dùng cần thạo một chút về công nghệ. Tuy nhiên, những dòng chữ không dấu nói trên đủ để khiến nhiều người xúc động.

Trong thời khắc hạnh phúc tột cùng, HLV Mai Đức Chung đã nhắc đến các học trò đầu tiên, rồi đến người hâm mộ và những người làm bóng đá Việt Nam thay vì những lời ăn mừng. Đó là sự điềm đạm, nhân văn và nghĩa tình của một người đàn ông ở độ tuổi "thất thập cổ lai hy".

Chưa hết, chính HLV Mai Đức Chung cũng là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của Việt Nam. Ông đã bền bỉ cống hiến cho bóng đá nước nhà trong suốt 38 năm, đã đứng hàng giờ đồng hồ dưới cái nắng khủng khiếp của Ấn Độ để chỉ đạo các học trò.

HLV Mai Đức Chung và sự bền bỉ với bóng đá nước nhà.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi rất mừng, chúng tôi đã giành được thắng lợi cuối cùng hôm nay như đã hứa với người hâm mộ. Bàn thắng ghi được rất là đẹp, rất đúng lúc. Rất cảm ơn toàn đội. Đây là thành quả của lãnh đạo VFF cùng với lãnh đạo đất nước đã quan tâm sâu sát để cùng đội nữ tập luyện, tập trung cao độ cho giải đấu này".

Bên cạnh HLV Mai Đức Chung, đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là Huỳnh Như cũng có dòng thông báo ăn mừng trên trang cá nhân của mình.

Cụ thể, Huỳnh Như có viết: "Chúng em làm được rồi!!! Việt Nam ơi!!!". Đi kèm dòng trạng thái, đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam còn gắn thêm hai bức ảnh các nữ cầu thủ ôm nhau ăn mừng sau kỳ tích vừa đạt được.

Ảnh chụp trang cá nhân của Huỳnh Như sau khi giành vé dự World Cup.

Đội tuyển tham dự Asian Cup 2022 với muôn vàn khó khăn, khi hàng loạt thành viên nhiễm COVID-19 trong quá trình tập huấn tại Tây Ban Nha. Thậm chí, chỉ sáu cầu thủ bay sang Ấn Độ đúng kế hoạch ban đầu, khiến đội tuyển có lúc đứng trước nguy cơ bỏ giải. Một ngày trước khi giải khởi tranh, HLV Mai Đức Chung mới có đủ nhân sự để tập luyện.

Sau khi vượt qua vòng bảng với tư cách là một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt, Việt Nam thua Trung Quốc 1-3 ở tứ kết. Tuy nhiên, ở vòng play-off, đội tuyển toàn thắng trước các đối thủ trực tiếp để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở World Cup.