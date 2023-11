Giải mã hiện tượng bức tường cũ phố Ấu Triệu bỗng hot rần rần

Nằm trên con phố Ấu Triệu kế bên Nhà Thờ Lớn Hà Nội, mới đây một bức tường vẽ Graffiti trông khá “bình thường” bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm xuất hiện trên mạng xã hội TikTok. Vào những ngày cuối tuần, hàng nghìn bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z lại đổ xô đến con phố Ấu Triệu để chụp ảnh, check-in với bức tường này. Cụ thể, góc check-in các bạn trẻ xếp hàng là một góc tường vẽ Graffiti có chữ “SW” màu cam viền đen, nằm nhỏ xinh trên bức tường rêu phong cũ kĩ nằm kế bên đường. Bức tường vẽ Graffiti đã có từ rất lâu trên con đường này, chẳng ai hiểu vì sao và chẳng ai biết do ai là người đầu tiên khuấy động nên "trend" này mà chỉ sau một đêm, bức tường này được Gen Z "săn đón" nồng nhiệt đến như vậy. Đáng chú ý, một TikToker có hơn 100.000 người theo dõi, phải bay từ TP.HCM ra Hà Nội để "đu trend" và mất 3 tiếng đồng hồ đợi chờ, chứng kiến nhiều bạn xếp hàng từ 7h sáng mà còn chưa được chụp với “bức tường huyền thoại”. Nhiều netizen để lại bình luận: “Có nhiều bạn đến đây chụp ảnh nhưng không có ý thức, đứng chụp cả tiếng đồng hồ, chụp đi chụp lại nhưng mãi cũng không xong nên mất rất nhiều thời gian chờ đợi". Có những thời điểm khu vực này trở nên lộn xộn vì các bạn trẻ phải chờ xếp hàng quá lâu. Tuy nhiên, địa điểm hot thì vẫn cứ hot, người người vẫn cứ xếp hàng, các quán cà phê, gửi xe thì bội thu. Trên mạng xã hội, trong các clip chia sẻ về vấn đề này, một số người dân sống gần khu vực Ấu Triệu chia sẻ rằng thời gian gần đây, họ bị ảnh hưởng về vấn đề đi lại do có đông người đến đây chụp ảnh. Mặc dù lực lượng công an phường cũng thường xuyên đi tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự - an toàn giao thông, tuy nhiên khu vực này vẫn khá lộn xộn.

Nằm trên con phố Ấu Triệu kế bên Nhà Thờ Lớn Hà Nội, mới đây một bức tường vẽ Graffiti trông khá “bình thường” bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm xuất hiện trên mạng xã hội TikTok. Vào những ngày cuối tuần, hàng nghìn bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z lại đổ xô đến con phố Ấu Triệu để chụp ảnh, check-in với bức tường này. Cụ thể, góc check-in các bạn trẻ xếp hàng là một góc tường vẽ Graffiti có chữ “SW” màu cam viền đen, nằm nhỏ xinh trên bức tường rêu phong cũ kĩ nằm kế bên đường. Bức tường vẽ Graffiti đã có từ rất lâu trên con đường này, chẳng ai hiểu vì sao và chẳng ai biết do ai là người đầu tiên khuấy động nên "trend" này mà chỉ sau một đêm, bức tường này được Gen Z "săn đón" nồng nhiệt đến như vậy. Đáng chú ý, một TikToker có hơn 100.000 người theo dõi, phải bay từ TP.HCM ra Hà Nội để "đu trend" và mất 3 tiếng đồng hồ đợi chờ, chứng kiến nhiều bạn xếp hàng từ 7h sáng mà còn chưa được chụp với “bức tường huyền thoại”. Nhiều netizen để lại bình luận: “Có nhiều bạn đến đây chụp ảnh nhưng không có ý thức, đứng chụp cả tiếng đồng hồ, chụp đi chụp lại nhưng mãi cũng không xong nên mất rất nhiều thời gian chờ đợi". Có những thời điểm khu vực này trở nên lộn xộn vì các bạn trẻ phải chờ xếp hàng quá lâu. Tuy nhiên, địa điểm hot thì vẫn cứ hot, người người vẫn cứ xếp hàng, các quán cà phê, gửi xe thì bội thu. Trên mạng xã hội, trong các clip chia sẻ về vấn đề này, một số người dân sống gần khu vực Ấu Triệu chia sẻ rằng thời gian gần đây, họ bị ảnh hưởng về vấn đề đi lại do có đông người đến đây chụp ảnh. Mặc dù lực lượng công an phường cũng thường xuyên đi tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về trật tự - an toàn giao thông, tuy nhiên khu vực này vẫn khá lộn xộn.