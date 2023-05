Rùng mình những điểm check in tiềm ẩn nguy hiểm ở Hà Giang

"Mỏm đá tử thần" ở Hà Giang từng là địa điểm check in nổi tiếng mặc dù nơi đây gây nhiều nguy hiểm cho du khách. Ảnh: Hứa Đặng Hoàng Lâm Không ít những bức ảnh check in ở mỏm đá sống ảo Hà Giang khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Ảnh: Hứa Đặng Hoàng Lâm Muốn check in mỏm đá tử thần Hà Giang này, du khách cần phải có một tinh thần thép, không sợ độ cao. Ảnh: Hứa Đặng Hoàng Lâm Song khi ngồi được ở mỏm đá này, bạn có thể thu trọn tầm mắt cảnh đẹp tuyệt mỹ của Hà Giang. Ảnh: Hứa Đặng Hoàng Lâm Một địa điểm check in Hà Giang mới nổi gần đây là phần lan can của nhà dân bên đường, nằm ở thôn Mã Pí Lèng B, xã Pả Vi. Nơi này có view nhìn bao quát sông Nho Quế. Ảnh: Nguyễn Tiệp Thực tế địa điểm check in mạo hiểm này là phần lan can của nhà dân bên đường, một hướng dẫn du lịch khi đi ngang qua, quan sát thấy đẹp nên đã dẫn khách vào chụp hình. Ảnh: Nguyễn Tiệp Du khách phải trèo qua một bức tường, đi mon men ven lan can bê tông, rộng khoảng hơn 1m, không rào chắn mới đến được địa điểm này. Ảnh: Beatvn Dù là địa điểm check in có view sông cực đẹp thế nhưng du khách không nên trải nghiệm bởi tiềm ẩn nguy hiểm phía trước. Ảnh: Trần Tuân Mã Pì Lèng được mệnh danh là cung đường hiểm trở nhất tại vùng cao nguyên đá, nơi đây được mệnh danh là cung đường hiểm trở nhất tại vùng cao nguyên đá. Ảnh: Internet Với cảnh sắc mây trời hùng vĩ, nơi đây trở thành điểm check-in lý tưởng của du khách đi đến Hà Giang. Ảnh: Internet Một bên đèo là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Đèo Mã Pí Lèng sẽ khiến bất kì ai cũng phải sởn người về độ nguy hiểm cũng như độ hùng vĩ của nó. Ảnh: Internet Tuy nhiên, trên cung đường này còn có một con đường Mã Pì Lèng B được mệnh danh là cung đường đi bộ nguy hiểm nhất Việt Nam mà ít ai biết đến. Ảnh: Huyền Trần

