Giã từ "đường đua xanh", "tiểu tiên cá" Ánh Viên làm gì?

Nguyễn Thị Ánh Viên có thể coi là nữ vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử bơi lội Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Nhắc đến cô nàng, người ta nghĩ ngay tới biệt danh "tiểu tiên cá" tài năng với loạt thành tích khủng trong suốt sự nghiệp thi đấu. Khi Ánh Viên tuyên bố giải nghệ vào cuối năm 2021, quyết định của cô nàng khiến nhiều người tiếc nuối. Bất chấp việc được động viên cố thi đấu SEA Games vào tháng 5 năm 2022, "tiểu tiên cá" vẫn quyết dừng lại sự nghiệp vào tháng 3/2022 với lý do: "Bây giờ em muốn sống cuộc sống bình thường, tự do và học hỏi thêm nhiều thứ mới nữa". Sau khi từ giã sự nghiệp, người ta thấy một Ánh Viên tự do, thoải mái làm những điều mình thích. Cô nàng của hiện tại vẫn gắn bó với bơi lội bằng cách trở thành cô giáo dạy bơi cho trẻ em. "Tiểu tiên cá" hoạt động tích cực hơn trên mạng xã hội. Mới đây, "tiểu tiên cá" đã lập kênh TikTok của riêng mình để chia sẻ về các kỹ năng bơi lội tới tất cả mọi người. Qua những gì Ánh Viên chia sẻ, người xem có thể thấy cô nàng đang rất hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, cô luôn vui vẻ, rạng rỡ và tận hưởng cuộc sống. So với trước đây khi còn đang thi đấu chuyên nghiệp, nhan sắc của "tiểu tiên cá" ngày càng thăng hạng đáng kể. Trước đó, vào dịp sinh nhật tuổi 26 của mình, Ánh Viên đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên vì cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên xinh đẹp, quyến rũ. Nhiều người nhận xét rằng, Ánh Viên của hiện tại dễ thương và vui vẻ. Không còn áp lực và căng thẳng sau những đường đua, Ánh Viên giờ đây là một cô gái bình thường tuổi 26, độc thân và háo hức khám phá thế giới. Người hâm mộ thấy vui khi cô nàng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Nhắc lại sự nghiệp bơi lội thành công vang dội của Ánh Viên, người hâm mộ thể thao vẫn không khỏi trầm trồ. "Tiểu tiên cá" được phát hiện và tuyển dụng năm 10 tuổi, 15 tuổi bắt đầu sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi tham dự SEA Games 26 năm 2011. Có thể nói, Ánh Viên là niềm tự hào của bơi lội Việt Nam đã có một thập kỷ thống trị đường bơi Đông Nam Á. Tính riêng 5 lần tham dự các kì SEA Games, siêu kình ngư Việt Nam đem về 25 HCV, 9 HCB cùng 2 HCĐ. Chưa dừng lại ở đó, Ánh Viên cũng đạt được 1 HCV và 1 HCĐ tại giải Vô địch châu Á 2016, 2 HCĐ tại ASIAD 2014. Nữ vận động viên cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong 3 kì Olympic liên tiếp (năm 2012, 2016, 2020).

