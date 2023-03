Bị đặt nghi vấn "dao kéo mặt tiền", Xoài Non phản ứng thế nào?

Xoài Non (tên thật là Phạm Thu Trang, sinh năm 2002) vốn nổi tiếng với nhan sắc bất chấp cam thường. Dù gia đình là người Việt 100% nhưng cô nàng lại có nét lai cuốn hút, khiến người khác khó lòng rời mắt. Mới nhất, một người lại hỏi dò về gương mặt nhỏ nhắn của Xoài Non: “Xoài có nắn mặt hay làm gì trên mặt không ạ? Tại mình thấy mặt Xoài ngày càng nhỏ luôn ý”. Không hề giấu giếm, cô nàng thẳng thắn thừa nhận nhờ mình biết photoshop và đã giảm cân. Hóa ra nỗi niềm mặt to không chừa một ai, xinh như Xoài Non cũng phải chỉnh ảnh để khuôn mặt nhỏ lại. Kèm theo câu trả lời là hình ảnh của hot girl khi còn học trung học. Trong ảnh, gương mặt của Xoài Non có hơi tròn trịa nhưng vẫn rất xinh, phần tóc mái dài và tóc búi củ tỏi khiến nhiều người liên tưởng đến Huyền Baby ngày xưa. Trước đó, Xoài Non cũng vướng nhiều nghi vấn nhờ cậy “dao kéo” để sửa sang nhan sắc. Chẳng hạn như khi khoe ảnh ngày xửa ngày xưa, Xoài Non bị đặt câu hỏi về chuyện cắt mí từ năm 14 tuổi. Tại đây, vợ của streamer giàu nhất Việt Nam đã phải đính chính rằng mình không sửa bất cứ thứ gì trên gương mặt. Hay lần khác một dân mạng đã khen xinh và xin cô nàng địa chỉ làm môi. Hiếm khi phản hồi dân mạng nhưng trước sự hiểu lầm này, Xoài Non đã phải nhanh chóng khẳng định: “Môi Xoài không có làm gì hết trơn”. Nếu thường xuyên theo dõi Xoài Non có thể thấy bà xã Xemesis cũng nhiều lần tự công khai mặt mộc, camera thường để chứng minh những đường nét tự nhiên. Trong những khoảnh khắc này, Xoài Non không lung linh như khi trang điểm nhưng lại sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng cùng nhan sắc đâu ra đấy và nhận về nhiều lời khen từ mọi người. Nhan sắc của Xoài Non còn được nhận xét là ngày càng thăng hạng, nhiều người nửa đùa nửa thật rằng gái xinh đã thành “xoài chín”.

Xoài Non (tên thật là Phạm Thu Trang, sinh năm 2002) vốn nổi tiếng với nhan sắc bất chấp cam thường. Dù gia đình là người Việt 100% nhưng cô nàng lại có nét lai cuốn hút, khiến người khác khó lòng rời mắt. Mới nhất, một người lại hỏi dò về gương mặt nhỏ nhắn của Xoài Non: “Xoài có nắn mặt hay làm gì trên mặt không ạ? Tại mình thấy mặt Xoài ngày càng nhỏ luôn ý”. Không hề giấu giếm, cô nàng thẳng thắn thừa nhận nhờ mình biết photoshop và đã giảm cân. Hóa ra nỗi niềm mặt to không chừa một ai, xinh như Xoài Non cũng phải chỉnh ảnh để khuôn mặt nhỏ lại. Kèm theo câu trả lời là hình ảnh của hot girl khi còn học trung học. Trong ảnh, gương mặt của Xoài Non có hơi tròn trịa nhưng vẫn rất xinh, phần tóc mái dài và tóc búi củ tỏi khiến nhiều người liên tưởng đến Huyền Baby ngày xưa. Trước đó, Xoài Non cũng vướng nhiều nghi vấn nhờ cậy “dao kéo” để sửa sang nhan sắc. Chẳng hạn như khi khoe ảnh ngày xửa ngày xưa, Xoài Non bị đặt câu hỏi về chuyện cắt mí từ năm 14 tuổi. Tại đây, vợ của streamer giàu nhất Việt Nam đã phải đính chính rằng mình không sửa bất cứ thứ gì trên gương mặt. Hay lần khác một dân mạng đã khen xinh và xin cô nàng địa chỉ làm môi. Hiếm khi phản hồi dân mạng nhưng trước sự hiểu lầm này, Xoài Non đã phải nhanh chóng khẳng định: “Môi Xoài không có làm gì hết trơn”. Nếu thường xuyên theo dõi Xoài Non có thể thấy bà xã Xemesis cũng nhiều lần tự công khai mặt mộc, camera thường để chứng minh những đường nét tự nhiên. Trong những khoảnh khắc này, Xoài Non không lung linh như khi trang điểm nhưng lại sở hữu làn da trắng trẻo, mịn màng cùng nhan sắc đâu ra đấy và nhận về nhiều lời khen từ mọi người. Nhan sắc của Xoài Non còn được nhận xét là ngày càng thăng hạng, nhiều người nửa đùa nửa thật rằng gái xinh đã thành “xoài chín”.