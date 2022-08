Gia đình tan vỡ, hot girl trường Báo từng trầm cảm muốn tự tử

Ngày 11/8, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin Lâm Minh - bà xã Decao bị trầm cảm sau sinh dẫn đến nhiều hành vi gây hại cho bản thân. Từ câu chuyện trên, mới đây " hot girl trường báo" Linh My - vợ cũ Huy Cung gây bất ngờ khi tiết lộ đã trải qua quãng thời gian tồi tệ, nhiều lần muốn tự tử. Trên dòng trạng thái của mình, gái xinh Linh My có viết: "Trước khi mạnh mẽ thế này, cũng đã có thời gian mình trải qua trầm cảm và nhiều lần muốn tự tử. Với một đứa như mình bây giờ, nói là trước đây có thời gian định như thế nghe chắc nhiều người không tin... Chỉ có điều mình đã mạnh mẽ trải qua thời gian đó như thế nào. Không trách bất cứ ai cũng không trách bản thân mình, chỉ là thời điểm đó mọi thứ đều rất tệ và cảm giác không thể nào vượt qua được", vợ cũ Huy Cung nhớ lại. Nhờ ý thức được mọi việc cùng sự mạnh mẽ của bản thân nên Linh My đã vượt qua, và rất may không có chuyện đáng tiếc gì xảy ra. Qua đó, Linh My nhận ra: "Việc ngu ngốc nhất là tự tử. Còn bố mẹ gia đình và nhiều người yêu thương mình, đặc biệt là những đứa con mà mình sinh ra, sống còn phải báo hiếu giúp ích được cho đời, trách nhiệm với những đứa con". Vợ cũ Huy Cung cũng bày tỏ sự đồng cảm và khuyên chị em mạnh mẽ: "Rất hiểu tâm lý và cảm giác tồi tệ của những mẹ sau sinh khi vào hoàn cảnh này nhưng mà phải cố gắng vượt qua thôi, không được tích tụ nhiều những điều tiêu cực. Vượt qua được thì cuộc sống sẽ tươi sáng và tuyệt vời gấp 100 lần". Linh My - Huy Cung kết hôn vào 9/12/2018. Nhưng cuộc hôn nhân này đã kết thúc sau hơn 2 năm chung nhà dù cả hai đã có một cậu con trai chung tên Ben. Lý do mà vlogger đình đám chia tay "hot girl trường báo" đưa ra khi đó là không hợp nhau trong suy nghĩ và lối sống. Hậu đường ai nấy đi, Huy Cung và Linh My vẫn dành cho nhau những lời tốt đẹp và tập trung chăm sóc cho con trai chung. Linh My tập chung vào công việc kinh doanh và bản thân hậu chia tay Huy Cung. Trên trang cá nhân, Linh My thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân và cuộc sống xung quanh mình.

