Ghê người với chàng trai phẫu thuật thẩm mỹ để thành "yêu tinh đời thực"

Với đôi tai nhọn hoắt, mắt to và mái tóc bạch kim, Luis Padron (26 tuổi, Argentina) khiến nhiều người chú ý mỗi khi xuất hiện ngoài đường. Đây là kết quả của quá trình phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống Pleiadian - sinh vật được cho lai giữa yêu tinh và người ngoài hành tinh - của anh suốt 5 năm qua. “Thời thiếu niên, tôi biết tới những sinh vật được gọi là Pleiadian. Đó là chủng tộc ở ngoài không gian, mang ngoại hình kết hợp giữa yêu tinh và người ngoài hành tinh. Họ rất xanh xao, cao lớn, có mái tóc dài màu bạc và đôi mắt rất to. Tôi cảm thấy mình muốn đưa nhân vật này ra thế giới đời thực”, Luis nói với Barcroft TV. “Tôi trải qua gần 40 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Tôi đã chi khoảng 60.000 USD cho việc này”, Luis cho hay. Trong 5 năm qua, “hoàng tử dao kéo” đã phẫu thuật thay đổi màu mắt 6 lần, 2 lần sửa mũi, tiêm filler và tạo hình chóp tai để giống yêu tinh. Gần đây nhất, Luis tới Hàn Quốc phẫu thuật để có bộ hàm giống nhân vật trong anime. “Họ cắt xương hàm thành 4 phần, sau đó bỏ đi 1 phần nhỏ khỏi xương. Họ gắn chúng lại sao cho hình dáng trông góc cạnh như một viên kim cương. Sau quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, tôi phải ăn đồ lỏng trong một tháng trời. Điều này thật khó khăn vì tôi rất thích ăn”, Luis kể. 5 năm qua, Luis cũng phải tẩy tóc ít nhất 1 lần/tuần. Gần đây, anh phải cắt bỏ hết lọn tóc dài, nuôi lại để chuẩn bị cho quá trình cấy tóc. Bên cạnh đó, Luis thường xuyên sử dụng kem bôi mặt, kem chống nắng 100 SPF... để có làn da trắng bệch. Vẻ ngoài của anh được hoàn thiện với việc sử dụng kính áp tròng và trang phục đặc biệt. Chàng trai Argentina có bộ sưu tập hơn 500 kính áp tròng với đủ màu sắc. Từ khi còn nhỏ, Luis đã say mê thế giới tưởng tượng với yêu tinh và thiên thần sống ở đó. Chàng trai cũng nhuộm tóc xanh khi mới 7 tuổi. Do sở thích khác biệt, anh thường xuyên bị bắt nạt, nhưng giờ mọi thứ đã khác. “Ở nơi công cộng, mọi người thường nhìn chằm chằm vào tôi. Hầu hết đều xin chụp ảnh cùng và cư xử lịch sự với tôi. Điều này khiến tôi thấy mình như hoàng tử. Một số cũng tỏ ra khó chịu nhưng tôi không bận tâm”, Luis nói. Trong tương lai, Luis muốn tiến hành thêm nhiều ca phẫu thuật, bao gồm căng da mặt. Nhiều bác sĩ đã từ chối yêu cầu này của anh. Nhưng gần đây, một bác sĩ thẩm mỹ ở thủ đô Buenos Aires, Argentina đã nhận lời. Bên cạnh đó, anh muốn phẫu thuật thu nhỏ yết hầu, tạo hình mắt mèo, thay đổi màu mắt bằng cách cấy ghép nội nhãn, trồng răng nanh… Luis khẳng định việc biến đổi ngoại hình giống người ngoài hành tinh là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. “Tôi thực sự không làm vậy để gây chú ý. Tôi làm mọi thứ vì bản thân thích vậy, chứ không phải cho ai cả. Dù mọi người có phản ứng thế nào về vẻ ngoài của tôi, tôi vẫn sống cuộc đời của riêng mình”, 9X nói.

