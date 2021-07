Gái xinh xuất hiện chung livestream với cô giáo Minh Thu là ai?

Độ phủ sóng của cô giáo Minh Thu trên cõi mạng trong thời gian vừa qua là điều không thể bàn cãi. Điều này cũng giúp cho lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh MXH của cô giáo Vật lý này cũng tăng đáng kể. Gần đây, dân mạng lại thêm phen thích thú khi cô giáo Vật lý Minh Thu thường xuyên livestream chung với một cô nàng xinh xắn và hoạt ngôn không kém. Vẻ ngoài ưa nhìn cùng những màn pha trò hay chia sẻ của cả 2 cô nàng đã thu hút về hàng chục nghìn lượt xem và vô số bình luận từ mọi người. Đặc biệt, thỉnh thoảng cô giáo Vật lý và gái xinh còn "bắn" tiếng Nghệ An với nhau như gió khiến netizen ngơ ngác vì không hiểu mô tê gì. Đương nhiên danh tính nhân vật này cũng thu hút không ít sự tò mò, đó không ai khác chính là hot TikToker Vân Choè. Nếu là người chơi hệ TikTok, nhiều người đã đôi lần nghe đến cái tên Vân Chòe. Cô bạn này có gần 1 triệu người theo dõi và 18 triệu lượt thả tim trên nền tảng MXH. Không chỉ cùng quê Nghệ An với cô Minh Thu mà Vân Chòe còn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, phong cách hoạt bát và nụ cười rạng rỡ không hề kém cạnh chút nào. Những clip trên kênh TikTok của Vân Choè có nội dung đơn giản nhưng khá đa dạng và hấp dẫn, tập trung vào việc đu trend, phá trend, review, những tình huống hàng ngày trong cuộc sống,... Trong đó một điểm đặc biệt nhất và khiến nhiều người chú ý củaVân Chòe chính là những clip nói tiếng Nghệ An. Sự xuất hiện trong livestream cùng với cô giáo Minh Thu của Vân Chòe khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu bộ đôi này có phải dùng dựa vào nhau để nổi tiếng". Dù chưa biết mục đích xuất hiện chung với nhau là gì nhưng phải thừa nhận rằng cô giáo Minh Thu và Vân Chòe đều sở hữu nhan sắc chẳng kém nhau chút nào. Trên trang cá nhân, Vân Chòe đăng tải rất nhiều những bức ảnh sống ảo siêu đẹp.

Độ phủ sóng của cô giáo Minh Thu trên cõi mạng trong thời gian vừa qua là điều không thể bàn cãi. Điều này cũng giúp cho lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh MXH của cô giáo Vật lý này cũng tăng đáng kể. Gần đây, dân mạng lại thêm phen thích thú khi cô giáo Vật lý Minh Thu thường xuyên livestream chung với một cô nàng xinh xắn và hoạt ngôn không kém. Vẻ ngoài ưa nhìn cùng những màn pha trò hay chia sẻ của cả 2 cô nàng đã thu hút về hàng chục nghìn lượt xem và vô số bình luận từ mọi người. Đặc biệt, thỉnh thoảng cô giáo Vật lý và gái xinh còn "bắn" tiếng Nghệ An với nhau như gió khiến netizen ngơ ngác vì không hiểu mô tê gì. Đương nhiên danh tính nhân vật này cũng thu hút không ít sự tò mò, đó không ai khác chính là hot TikToker Vân Choè. Nếu là người chơi hệ TikTok, nhiều người đã đôi lần nghe đến cái tên Vân Chòe. Cô bạn này có gần 1 triệu người theo dõi và 18 triệu lượt thả tim trên nền tảng MXH. Không chỉ cùng quê Nghệ An với cô Minh Thu mà Vân Chòe còn sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, phong cách hoạt bát và nụ cười rạng rỡ không hề kém cạnh chút nào. Những clip trên kênh TikTok của Vân Choè có nội dung đơn giản nhưng khá đa dạng và hấp dẫn, tập trung vào việc đu trend, phá trend, review, những tình huống hàng ngày trong cuộc sống,... Trong đó một điểm đặc biệt nhất và khiến nhiều người chú ý củaVân Chòe chính là những clip nói tiếng Nghệ An. Sự xuất hiện trong livestream cùng với cô giáo Minh Thu của Vân Chòe khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Liệu bộ đôi này có phải dùng dựa vào nhau để nổi tiếng". Dù chưa biết mục đích xuất hiện chung với nhau là gì nhưng phải thừa nhận rằng cô giáo Minh Thu và Vân Chòe đều sở hữu nhan sắc chẳng kém nhau chút nào. Trên trang cá nhân, Vân Chòe đăng tải rất nhiều những bức ảnh sống ảo siêu đẹp.