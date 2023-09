Gái xinh xứ Trung nổi tiếng nhờ "cửa sổ tâm hôn" biết nói

Sutan (2000) là hot girl nổi tiếng trên mạng nhờ vẻ ngoài tươi tắn, thanh tú cùng thành tích học tập “khủng”. Trang Instagram của cô có hơn 250.000 người theo dõi, trước đây còn xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Sutan có khuôn mặt tròn, đôi mắt 2 mí to, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ nhắn. Cô có một nét đẹp rất giống con lai nhưng khẳng định mình là người Trung Quốc 100%. Khi trở nên nổi tiếng trên mạng, những hình ảnh của Sutan khi còn nhỏ nhanh chóng được cư dân mạng tìm thấy. Mọi người đều bất ngờ khi thấy cả bố và mẹ của cô đều có ngoại hình rất xuất chúng. Mặc dù Sutan sinh ra ở Thượng Hải nhưng hiện cô sống ở Mỹ cùng với gia đình. Trên thực tế, Sutan không chỉ xinh đẹp mà còn là một sinh viên có thành tích xuất sắc. Trước đó, cô được nhận vào trường thiết kế nổi tiếng Parsons School of Design và nhận được học bổng trị giá 9.000 USD mỗi năm. Sutan học tập tại ngôi trường thiết kế nổi tiếng ở New York, Mỹ và là một trong những trường nghệ thuật hàng đầu thế giới, bao gồm các khóa học chuyên nghiệp như nhiếp ảnh, kiến trúc, thiết kế, thời trang. Đồng thời, đây cũng là nơi đã đào tạo ra nhiều nhà thiết kế và nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Alexander Wang, Marc Jacbos, Tom Ford, Anna Sui, Thakoon, v.v. Kelly Chen cũng là một trong những cựu sinh viên. Ngoài kênh Instagram chính, Sutan còn có kênh Youtube, chuyên chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, cách trang điểm và phối quần áo. Sutan cho biết, phần lớn fan hâm mộ của mình đều sống ở Nhật Bản và Trung Quốc. Mọi người thường thắc mắc tại sao làn da của Sutan lại không tì vết đến vậy, cô cũng chia sẻ bí quyết chăm sóc da của rằng chỉ cần rửa mặt thật sạch, dùng 2 loại kem dưỡng ẩm và không dùng bất kỳ loại mặt nạ dưỡng da nào hết.

