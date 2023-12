Gái xinh Sài thành chuẩn "nữ thần mạng" xinh từ trong trứng

Bâu Krysie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh năm 2000 tại TP.HCM. Cô được cư dân mạng biết đến lúc còn là một học sinh với biệt danh “nữ sinh hot nhất trường Nguyễn Chí Thanh”. Giờ đây, cô nàng xuất sắc có cho mình danh hiệu Á quân The Face Việt Nam 2023. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, đường nét thanh thoát và một thần thái sắc lạnh, Bâu Krysie ược xem là hot girl thành công và nổi bật nhất trong năm qua. Hot girl Sài thành có gần 700 ngàn người theo dõi trên trang cá nhân, và thường xuyên được các nhãn hàng đình đám mời xuất hiện tại các sự kiện xa hoa trong và ngoài nước. Trước đây, khi chưa tham dự The Face Việt Nam, Bâu Krysie còn được người hâm mộ khuyên nên thi hoa hậu vì vẻ đẹp quá bừng sáng. Tuy vậy cô luôn hiểu bản thân còn nhiều thiếu sót, chưa thực sự hoàn mỹ để đến với nhiều cuộc thi danh giá. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng Bâu Krysie có tỷ lệ cơ thể chuẩn mực, phần chân dài giúp cho cô cao hơn số đo thực tế, bên cạnh đó số đo ba vòng của cô nàng cũng được tiết lộ lần lượt là 78-61-92 (cm). Cụ thể, vòng một của nàng hot girl đình đám thường được gọi yêu là có size "em bé", nhưng Bâu rất yêu bản thân và trân trọng từng điểm trên gương mặt lẫn thân hình của cô. Hot girl gen Z cũng chưa đụng chạm dao kéo, cô tôn vinh nhan sắc nguyên bản, vẻ đẹp không cần chỉnh sửa vẫn làm cho người đối diện mê mệt từ ánh nhìn đầu tiên. Không phải đơn giản mà Bâu có thể chạm tay vào danh hiệu á quân The Face, khi luôn là cái tên được chú ý trong chương trình. Hiểu rõ bản thân không có nhiều kinh nghiệm người mẫu, Bâu tập luyện mỗi ngày với đôi giày cao gót 20cm, để bước đi uyển chuyển và thần thái hơn trên sàn diễn. Dù không có lợi thế chiều cao, song Bâu vấn quyết liệt đăng ký những lớp catwalk, diễn xuất đình đám tại Thái Lan với cô giáo là siêu mẫu Lukkade Metinee.

