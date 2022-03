Lộ nhan sắc ngoài đời, hot girl Bâu liệu có đẹp như ảnh mạng?

Bâu là hot girl gây bão ở rất nhiều những fanpage chuyên “săn lùng” trai xinh gái đẹp. Cô nàng này sở hữu nhan sắc "cực phẩm" với gương mặt đẹp không tì vết và thân hình với những đường cong vàng. Trời phú cho mặt đẹp, body thon, những cái title bài viết về hot girl Bâu với nhiều mỹ từ ngày càng khiến thông tin và hình ảnh về Bâu phủ sóng nhiều nơi hơn. Mới đây, trong buổi casting The Face Vietnam 2022 có sự xuất hiện của gái xinh Sài thành này. Ai nấy đều tỏ ra hết sức tò mò không biết ngoài đời trông Bâu có xinh đẹp, cuốn hút như trên mạng hay không. Ngay từ khi mới lộ diện ở ngoài cửa, Bâu đã nhanh chóng lọt vào ống kính nhờ vóc dáng cao ráo, đôi chân dài miên man. Khi ống kính quay cận cảnh gương mặt của Bâu thì nhan sắc cô nàng khá khác với ảnh mạng. Dù vẻ đẹp của cô vẫn chiếm trọn spotlight nhưng nhiều người nhận xét ngoài đời Bâu kém xinh hơn. Gái xinh đình đám nhất nhì Instagram đã để lộ một khuyết điểm khá rõ ràng, đó chính là khuôn miệng khi cười. Bâu vẫn xinh nhưng khi cô nàng cười có vẻ bớt sang chảnh và thu hút hơn một chút. Một số netizen lại cho rằng do cách trang điểm không phù hợp cùng với góc quay đã khiến nhan sắc của cô nàng bị dìm ở một số khung cảnh, tuy nhiên Bâu vẫn đẹp bất chấp. Hot girl Bâu tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Vy, sinh năm 2000. Trên mạng xã hội, Bâu nhận được lượt like cực khủng cùng rất nhiều lời khen “có cánh” như “nữ thần góc nghiêng”, “nữ sinh thiên thần”. Bâu sở hữu gương mặt V-line với những đường nét hài hoà, cân đối. Đặc biệt nhất sống mũi cao và thon khiến góc nghiêng của cô bạn cực kì ăn ảnh. Không chỉ xinh đẹp, Bâu giỏi kinh doanh. Cô nàng không buôn bán online trên Instagram mà có hẳn một thương hiệu riêng về skincare và chăm sóc tóc. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Những nữ MC 9X thống trị sân khấu nhờ nhan sắc nổi bần bật - Nguồn: Yan News

