Giới trẻ rần rần đu trend check in màn hình rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim là địa điểm giải trí được giới trẻ vô cùng yêu thích. Ngoài những phút thư giãn, các bạn trẻ còn tạo dáng chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm đi chơi cùng nhau. Ảnh: Han nụ cười Thay vì tạo dáng chụp ảnh rạp chiếu phim thông thường tại khu vực bàn chờ trước khi chiếu hay phần poster của phim, thời gian gần đây nhiều bạn trẻ lại lựa chọn check in ở màn hình chiếu phim sau khi hết giờ. Ảnh: Han nụ cười Trước giờ đến rạp hết phim chỉ biết ngồi khóc thút thít vì phim hay, giờ đây trên TikTok các bạn trẻ lại đua nhau thực hiện theo trend này mới và cho ra đời không ít bức ảnh nghệ thuật. Ảnh: Han nụ cười Chỉ với màn hình rạp chiếu phim chạy chữ, nếu biết cách tạo dáng và căn góc chúng ta sẽ có được loạt bức ảnh sống ảo cực đẹp và nghệ thuật. Ảnh: Han nụ cười Một số lưu ý để có được bức ảnh check in rạp chiếu phim ưng ý là chỉ đưa máy cho người có thể tin tưởng, bạn mà không có tâm thì ảnh không có tầm. Ảnh: Han nụ cười Lên đồ đẹp, xinh và không quá màu mè chính là cách để mỗi bức ảnh được nghệ thuật hơn. Ảnh: Han nụ cười Trào lưu chụp ảnh cùng màn hình chiếu rạp đang được không ít bạn trẻ hưởng ứng mỗi lần đến đây. Ảnh: Cao Hà Nhiều bức ảnh đẹp và nghệ thuật được ra đời từ bàn tay căn góc, chỉnh sửa của các tín đồ sống ảo. Ảnh: Ngoc Lan Mọi rạp phim đều cấm quay phim chụp ảnh trong thời gian chiếu. Vì vậy nếu bạn muốn check in trong rạp thì hãy tranh thủ lúc phim chưa chiếu hoặc sau khi phim chiếu xong. Ảnh: Chi Khánh Đào Cách tạo dáng ở rạp chiếu phim không hề khó. Bạn chỉ cần tận dụng được background và không gian xung quanh là có ngay ảnh đẹp ngay tức thì. Ảnh: Hà Phương Ảnh: Linh Phạm Ảnh: Thùy Chi

