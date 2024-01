Gái xinh quảng bá ẩm thực quê hương khoe nhan sắc tinh khôi

Nguyễn Lâm Anh là chủ kênh "Thôn nữ" chuyên quảng bá ẩm thực quê nhà. Gái xinh này hiện đang là sinh viên năm thứ hai, trường ĐH Vinh. Nguyễn Lâm Anh và team đã xây dựng kênh YouTube mang tên Thôn Nữ official giới thiệu đến người xem những món ăn đặc trưng của miền quê.Lâm Anh nhận được nhiều so sánh với Lý Tử Thất. Cả hai cùng theo đuổi hình ảnh dung dị, mang đến những thước phim làng quê mộc mạc cùng nhiều cách chế biến món ăn đặc trưng. Trong các video của mình, hot girl gen Z này gây ấn tượng với hình ảnh cô gái nông thôn hiền lành và dễ thương. Trở về với phong cách đời thường, nữ YouTuber này lại gây chú ý với những bức hình gợi cảm, cá tính. Theo dõi trang cá nhân của Lâm Anh dễ nhận thấy cô có gu ăn mặc khá gợi cảm, cá tính. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, nữ Youtuber chuộng những thiết kế khoe xương quai xanh, vai thon và vòng eo. Trang cá nhân của Lâm Anh hiện tại đang sở hữu hơn 12 ngàn người theo dõi. Ngoài kênh Facebook, hot girl Nghệ An còn có kênh Instagram với hơn 10 ngàn theo dõi. Mỗi bức ảnh cô nàng đăng tải thu về hàng trăm, đến hàng ngàn lượt thích. Dù được mệnh danh là bản sao của Lý Tử Thất nhưng Nguyễn Lâm Anh lại không muốn mình là “cái bóng” của người nổi tiếng. Ảnh: FBNV, IGNV

