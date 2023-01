Gái xinh "qua đường" như tiên nữ từng gây bão mạng giờ ra sao?

Giữa năm 2022, Hoài Thu - cô bạn sinh năm 2002 đã bất ngờ nổi tiếng sau khi xuất hiện vài giây trong thử thách "đừng nói gì vào mic và thắng 500k" (Don't talk in this mic and win $10) được chia sẻ lên YouTube. Trong nhiều ngày, dân mạng không ngừng soi "in tư" của cô gái xinh như hot girl Trung Quốc này, thậm chí Thu còn phải tắt mọi thông báo mạng xã hội vì quá nhiều người bình luận, nhắn tin trên trang cá nhân của cô. Đến nay, sau nửa năm trôi qua, Hoài Thu hiện là một nhân vật nhận khá nhiều sự quan tâm, từ con số hơn 300 nghìn follow đã tăng thêm 1 triệu người để đạt đến con số 1,3 triệu lượt theo dõi. Dẫu không còn viral như thời gian trước, không đạt được con số triệu views, nhưng những clip TikTok của gái xinh vẫn duy trì sức hút nhất định với hàng trăm nghìn lượt xem. Từng nhận được sự quan tâm lớn nhưng Hoài Thu cũng không lấy đó làm bàn đạp để đá sân sang mảng giải trí như bao bạn trẻ khác mà vẫn giữ lối sống mộc mạc của một cô sinh viên. Trên TikTok cá nhân, 10X thường đăng tải những khoảnh khắc chơi bóng rổ, đi chơi, đi học hay những khi quay clip biến hình bắt trend thì "lồng lộn" hơn một chút. Hoài Thu cũng không đổi style mà trung thành với kiểu tóc đen dài, ăn mặc thoải mái, trẻ trung, năng động. Tận dụng lợi thế gương mặt như hot girl Trung Quốc và thân hình mảnh mai, cao ráo, Hoài Thu tiếp tục cho ra những bộ ảnh xinh xắn theo concept tựa tiên tử, ưa nhìn mà không quá phô trương, rầm rộ. Có thể thấy, sau vài tháng bất ngờ nổi tiếng và từng phải "cách ly" mạng xã hội một thời gian, cô sinh viên nay đã quay lại nhip sống hàng ngày bình thường, tràn đầy năng lượng. Trước đó, Hoài Thu từng được YouTuber L. bắt gặp trên đường và mời tham gia thử thách người chơi dù được hỏi câu gì cũng không được đáp lạ bằng lời nói. Trong khi nhiều bạn chơi khác lúng túng, im lặng hoặc bật cười, Hoài Thu cho thấy sự lanh lợi khi sử dụng các cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể để đáp lại những câu hỏi như học ngành gì, tên gì... Gương mặt thanh thoát của cô bạn cũng gây ấn tượng mạnh mẽ đến người xem. Được biết, Hoài Thu theo học chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngành Kinh tế Tài chính Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Vì sự nổi tiếng đến chất ngờ chỉ sau 2 đêm nên cô bạn rất lúng túng. Hoài Thu từng chia sẻ: "Sau khi nhận được sự chú ý từ đông đảo mọi người thì thật sự mình khá bất ngờ, ban đầu mình hơi hoảng và đã phải tắt hết thông báo trên mọi nền tảng, bạn bè và người thân cũng gọi điện cho mình khá nhiều".

Giữa năm 2022, Hoài Thu - cô bạn sinh năm 2002 đã bất ngờ nổi tiếng sau khi xuất hiện vài giây trong thử thách "đừng nói gì vào mic và thắng 500k" (Don't talk in this mic and win $10) được chia sẻ lên YouTube. Trong nhiều ngày, dân mạng không ngừng soi "in tư" của cô gái xinh như hot girl Trung Quốc này, thậm chí Thu còn phải tắt mọi thông báo mạng xã hội vì quá nhiều người bình luận, nhắn tin trên trang cá nhân của cô. Đến nay, sau nửa năm trôi qua, Hoài Thu hiện là một nhân vật nhận khá nhiều sự quan tâm, từ con số hơn 300 nghìn follow đã tăng thêm 1 triệu người để đạt đến con số 1,3 triệu lượt theo dõi. Dẫu không còn viral như thời gian trước, không đạt được con số triệu views, nhưng những clip TikTok của gái xinh vẫn duy trì sức hút nhất định với hàng trăm nghìn lượt xem. Từng nhận được sự quan tâm lớn nhưng Hoài Thu cũng không lấy đó làm bàn đạp để đá sân sang mảng giải trí như bao bạn trẻ khác mà vẫn giữ lối sống mộc mạc của một cô sinh viên. Trên TikTok cá nhân, 10X thường đăng tải những khoảnh khắc chơi bóng rổ, đi chơi, đi học hay những khi quay clip biến hình bắt trend thì "lồng lộn" hơn một chút. Hoài Thu cũng không đổi style mà trung thành với kiểu tóc đen dài, ăn mặc thoải mái, trẻ trung, năng động. Tận dụng lợi thế gương mặt như hot girl Trung Quốc và thân hình mảnh mai, cao ráo, Hoài Thu tiếp tục cho ra những bộ ảnh xinh xắn theo concept tựa tiên tử, ưa nhìn mà không quá phô trương, rầm rộ. Có thể thấy, sau vài tháng bất ngờ nổi tiếng và từng phải "cách ly" mạng xã hội một thời gian, cô sinh viên nay đã quay lại nhip sống hàng ngày bình thường, tràn đầy năng lượng. Trước đó, Hoài Thu từng được YouTuber L. bắt gặp trên đường và mời tham gia thử thách người chơi dù được hỏi câu gì cũng không được đáp lạ bằng lời nói. Trong khi nhiều bạn chơi khác lúng túng, im lặng hoặc bật cười, Hoài Thu cho thấy sự lanh lợi khi sử dụng các cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể để đáp lại những câu hỏi như học ngành gì, tên gì... Gương mặt thanh thoát của cô bạn cũng gây ấn tượng mạnh mẽ đến người xem. Được biết, Hoài Thu theo học chương trình đào tạo liên kết quốc tế ngành Kinh tế Tài chính Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội. Vì sự nổi tiếng đến chất ngờ chỉ sau 2 đêm nên cô bạn rất lúng túng. Hoài Thu từng chia sẻ: "Sau khi nhận được sự chú ý từ đông đảo mọi người thì thật sự mình khá bất ngờ, ban đầu mình hơi hoảng và đã phải tắt hết thông báo trên mọi nền tảng, bạn bè và người thân cũng gọi điện cho mình khá nhiều".