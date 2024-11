Động vật đẻ nhiều nhất hành tinh nhưng vẫn là loài quý hiếm

Cá mặt trời đại dương (Mola mola) có thân hình gần tròn hoặc hình trái xoan, với chiều dài có thể lên tới 3,5 mét và nặng tới 1,7 tấn. Chúng nổi bật với chiếc vây lưng lớn, đôi khi khiến người ta nhầm lẫn với cá mập khi chúng nổi lên mặt nước để hấp thu ánh sáng mặt trời. (Ảnh: Wildcoast) Mặc dù có kích thước khổng lồ, miệng của chúng lại rất nhỏ và không có răng, thay vào đó, chúng sử dụng lưỡi để nghiền nát thức ăn như sứa, giáp xác nhỏ và sinh vật phù du.(Ảnh: Virginia Tech Ichthyology Class) Cá mặt trời thường sống ở các vùng nước sâu lên đến 600 mét và có nhiệt độ thấp. Chúng có thói quen nổi lên mặt nước để phơi nắng, một hành vi giúp chúng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và loại bỏ ký sinh trùng. Do khả năng bơi lội kém, chúng thường di chuyển theo dòng chảy của nước, phó mặc số phận cho các dòng hải lưu.(Ảnh: Reddit) Mặc dù có kích thước lớn, cá mặt trời lại là loài hiền lành và không có bản năng săn mồi như cá mập. Chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển, giúp kiểm soát số lượng sứa và các sinh vật phù du, từ đó duy trì sự cân bằng sinh thái.(Ảnh: One Ocean Foundation) Một trong những điểm nổi bật nhất của cá mặt trời đại dương là khả năng sinh sản đáng kinh ngạc. Với khả năng mang tới 300 triệu trứng, chúng vượt xa nhiều loài động vật khác về số lượng trứng được tạo ra. (Ảnh: 353 Degrees North) Tuy nhiên, trứng của chúng được thụ tinh bên ngoài cơ thể, điều này đồng nghĩa với việc rất ít trứng có thể phát triển thành cá con khỏe mạnh. Sau khi trứng được thả vào đại dương, chúng phải đối mặt với vô số nguy cơ từ môi trường và các loài săn mồi.(Ảnh: Reddit) Mặc dù có khả năng sinh sản cao, cá mặt trời đại dương vẫn được liệt kê là loài dễ bị tổn thương theo Sách đỏ IUCN. (Ảnh: RRI) Nguyên nhân chính là do chúng thường bị đánh bắt vô tình trong các hoạt động đánh bắt cá. Sự suy giảm số lượng cá mặt trời đại dương trong tự nhiên là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài động vật biển và môi trường sống của chúng.(Ảnh: My Fishing Cape Cod) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

