Gái xinh nổi tiếng vì giống Nam Phương hoàng hậu giờ ra sao?

Năm 2022, mạng xã hội không khỏi xôn xao về clip ngắn so sánh ngoại hình của một gái xinh với Nam Phương hoàng hậu thời trẻ. Cô gái này sở hữu nhiều đường nét trên gương mặt tương đồng với vị hoàng hậu cuối cùng của thời đại phong kiến. Cô được nhắc tới là Châu Giang, sinh năm 2000. Cô nàng này cũng là cựu sinh viên của trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Bất ngờ nổi tiếng sau 1 đêm, Châu Giang cho hay bởi có vài người nói cô giống Nam Phương hoàng hậu, nên bản thân đã quyết định làm clip so sánh này và đăng tải cho mọi người xem liệu lời nhận xét ấy có đúng hay không. Trước khi nổi lên với đoạn clip so sánh ngoại hình với hoàng hậu Nam Phương, Châu Giang đã là một TikToker có lượt tương tác tương đối ổn định. Châu Giang sở hữu phong cách nữ tính, hơi hướng tiểu thư nàng thơ. Cô nàng yêu thích màu son đỏ và lối make up hiện đại nhưng không quá đậm đà. Từng theo học ở ngôi trường phát triển về hội hoạ, sáng tạo là Đại học Kiến trúc nên có thể thấy Châu Giang sắm sửa cho mình diện mạo khá nghệ. Hình ảnh đời thường của 10X không quá cầu kì và lộng lẫy với lớp make up dày cộp nhưng vẫn vô cùng bắt mắt và ấn tượng. Trong khi nhiều hot girl hiện nay theo trend hoạ mặt như các soái tỉ Trung như mở khoé mắt, tạo bọng mắt cho đôi mắt long lanh và to tròn như búp bê thì Châu Giang lại tự tin với đôi mắt mí lót của mình. Gái xinh này cũng không phủ nhận vẻ đẹp tự nhiên của mình bằng cách sử dụng miếng dán kích mí mà chỉ vẽ eyeliner cho đuôi mắt thêm dài. Do đó, ở 1 số góc độ lại khá giống với Hoàng hậu Nam Phương.

