Gái xinh bất ngờ nổi tiếng vì giống Nam Phương hoàng hậu thời trẻ

Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao về clip ngắn so sánh ngoại hình của một gái xinh với Nam Phương hoàng hậu thời trẻ. Cô gái này sở hữu nhiều đường nét trên gương mặt tương đồng với vị hoàng hậu cuối cùng của thời đại phong kiến nước ta. Được biết chủ nhân của đoạn clip này cũng chính là cô gái, cô cho hay bởi có vài người nói cô giống Nam Phương hoàng hậu, nên cô nàng đã quyết định làm clip so sánh này và đăng tải cho mọi người xem liệu lời nhận xét ấy có đúng hay không. Tuy nhiên, sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội TikTok, hầu hết người xem đều bất ngờ và công nhận rằng cô gái này có khuôn mặt thật sự rất giống Nam Phương hoàng hậu. Chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải, đoạn clip ngắn của cô gái này đã thu về lượt tương tác siêu khủng với 5 triệu lượt xem. Ngay sau khi được biết đến, danh tính của cô gái này cũng được cõi mạng tò mò, tìm hiểu. Nhân vật chính này có tên là Châu Giang, sinh năm 2000, là sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Trước khi nổi lên với đoạn clip so sánh ngoại hình với hoàng hậu Nam Phương, cô nàng đã là một TikToker có lượt tương tác tương đối ổn định. Châu Giang không chỉ sở hữu vẻ ngoài bắt mắt, cô cũng theo đuổi khá đa dạng phong cách: từ tomboy cá tính đến nhẹ nhàng, ngọt ngào hay trưởng thành, quyến rũ. Ảnh: Tổng hợp

