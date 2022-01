Gái xinh đại náo Vietnam’s Got Talent 2014 ngày ấy giờ ra sao?

Đào Hiền Thục Anh sinh năm 2002, ở Hà Nội gây thương nhớ bởi nụ cười má lúm đồng tiền. Năm 2014, khi mới 12 tuổi gái xinh này đã tham gia sân chơi Tìm kiếm Tài năng Việt Nam – Vietnam’s Got Talent và để lại trong lòng khán giả những ấn tượng đặc biệt. Tại Vietnam’s Got Talent 2014, Thục Anh chọn thể hiện tài năng với bộ môn belly dance. Những tiết mục mà cô bé mang tới đều rất sôi động, dàn dựng cầu kỳ. Không chỉ vậy, nhan sắc của Thục Anh còn được ưu ái gọi là "tiểu mỹ nhân". Ban giám khảo đã khuyên gái xinh đợi đến năm 18 tuổi hãy tham gia một cuộc thi Hoa hậu. Năm đó, Thục Anh xuất sắc tiến vào đêm chung kết. Dù không giành giải quán quân nhưng ấn tượng về những tiết mục của cô vẫn khiến khán giả nhớ rất lâu. 7 năm sau, Thục Anh giờ đã là cô sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nhan sắc của hot girl 10X ngày càng chín muồi, ngọt ngào nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, thuần khiết. Xinh đẹp, học giỏi thôi chưa đủ, Thục Anh còn là một cô nàng rất đa tài. Sau Vietnam’s Got Talent, cô vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau: Diễn viên, vũ công, MC, người mẫu ảnh,... Gần đây nhất, Thục Anh đã khiến khán giả "sôi máu" với vai diễn "trà xanh" trong bộ phim truyền hình đình đám "Hương vị tình thân". Trong phim, Thục Anh hóa thân vào vai Thùy Dương, cô nhân viên phục vụ nhà hàng có tình ý với ông chủ và không ngại khiêu khích chính thất. Do đó, vai diễn của gái xinh tài năng này lọt vào danh sách những "tiểu tam" đáng ghét nhất màn ảnh. Trước phản ứng của khán giả, Thục Anh từng cho biết cô cảm thấy vui khi được quan tâm và mọi người có thái độ như vậy với một vai diễn "tiểu tam" cũng là bình thường. Hiện tại, Thục Anh tiết lộ đang tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình khiến khán giả mong đợi. Với sự thể hiện ở "Hương vị tình thân", người hâm mộ tin rằng Thục Anh sẽ là một ẩn số đầy thú vị khiến khán giả phải chú ý trong các vai diễn sắp tới. Bên cạnh đó, Thục Anh cũng bộc bạch cô đang xây dựng hình ảnh và luyện tập để trở thành một MC. Đảm nhận nhiều công việc một lúc nên cuộc sống của cô bạn khá bận rộn. Dẫu vậy, mỹ nhân sinh năm 2002 luôn lạc quan và tích cực. Mời độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

