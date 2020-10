Gái xinh bày cách hóa trang lễ Halloween ai nhìn hết hồn

Lễ Halloween được du nhập vào Việt Nam cách đây vài năm. Nó trở thành dịp để các bạn trẻ có thể vô tư hóa thân thành những hình tượng kinh dị khiến ai nhìn cũng phải sợ. Để có một buổi party Halloween thành công, các bạn trẻ không thể thiếu được những màn hóa trang và lúc này là dịp để các chuyên gia trang điểm ra tay. Một trong những chuyên gia trang điểm gây chú ý trong dịp Halloween năm nay phải kể đến Hoàng Giang (SN 1993) tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, cô bạn xinh đẹp này vừa đăng tải loạt ảnh những mẫu make up kinh dị do chính tay mình thực hiện. Không chỉ đưa ra những mẫu make up Halloween "ai nhìn cũng sợ", Hoàng Giang còn thực hiện 1 buổi workshop để chia sẻ những kĩ năng, kinh nghiệm trang điểm để có gương mặt ấn tượng trong "lễ hội Ma quỷ". Mở đầu buổi workshop của mình, Hoàng Giang có nhắc đến quảng đường làm nghề và công việc đã thay đổi con người cô ra sao. Phần hấp dẫn nhất trong buổi chia sẻ kinh nghiệp của chuyên gia trang điểm xinh đẹp - Hoàng Giang chắc hẳn là màn thị phạm make up Halloween của cô nàng trên gương của người mẫu. Từng bước trang điểm như tạo nền, đánh khối, tạo vệt máu... đều được Hoàng Giang chỉ dẫn nhiệt tình cho các bạn trẻ. Theo chia sẻ của Hoàng Giang, buổi workshop hướng dẫn cách make up Halloween không chỉ là nơi giải thích thắc mắc cho các bạn trẻ muốn đi theo nghề trang điểm mà còn là nơi để giao lưu, học hỏi. Chỉ cần nhẹ nhàng tạo khối khác nhau trên gương mặt, các bạn trẻ đã có diện mạo "đáng sợ" để tham gia lễ hội Halloween 2020. Hoàng Giang chia sẻ thêm, để hoàn thiện một gương mặt cho các bạn trẻ tham dự Halloween mất khá nhiều thời gian và trải qua nhiều công đoạn. Nhưng thành quả nhận về luôn khiến cô và khách hàng cảm thấy hài lòng. Trên trang cá nhân, Hoàng Giang thường xuyên cập nhật xu hướng trang điểm mới nhất, thậm chí không ngần ngại chia sẻ các mẹo trang điểm lên trang cá nhân đã giúp cô gái 9X này ngày càng tạo được nhiều thiện cảm với công chúng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Muốn Biết HALLOWEEN Năm Nay " Ma Quái " Thế Nào , Hãy Lên Ngay Phố Hàng Mã - Nguồn: YAN News

Lễ Halloween được du nhập vào Việt Nam cách đây vài năm. Nó trở thành dịp để các bạn trẻ có thể vô tư hóa thân thành những hình tượng kinh dị khiến ai nhìn cũng phải sợ. Để có một buổi party Halloween thành công, các bạn trẻ không thể thiếu được những màn hóa trang và lúc này là dịp để các chuyên gia trang điểm ra tay. Một trong những chuyên gia trang điểm gây chú ý trong dịp Halloween năm nay phải kể đến Hoàng Giang (SN 1993) tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, cô bạn xinh đẹp này vừa đăng tải loạt ảnh những mẫu make up kinh dị do chính tay mình thực hiện. Không chỉ đưa ra những mẫu make up Halloween "ai nhìn cũng sợ", Hoàng Giang còn thực hiện 1 buổi workshop để chia sẻ những kĩ năng, kinh nghiệm trang điểm để có gương mặt ấn tượng trong "lễ hội Ma quỷ". Mở đầu buổi workshop của mình, Hoàng Giang có nhắc đến quảng đường làm nghề và công việc đã thay đổi con người cô ra sao. Phần hấp dẫn nhất trong buổi chia sẻ kinh nghiệp của chuyên gia trang điểm xinh đẹp - Hoàng Giang chắc hẳn là màn thị phạm make up Halloween của cô nàng trên gương của người mẫu. Từng bước trang điểm như tạo nền, đánh khối, tạo vệt máu... đều được Hoàng Giang chỉ dẫn nhiệt tình cho các bạn trẻ. Theo chia sẻ của Hoàng Giang, buổi workshop hướng dẫn cách make up Halloween không chỉ là nơi giải thích thắc mắc cho các bạn trẻ muốn đi theo nghề trang điểm mà còn là nơi để giao lưu, học hỏi. Chỉ cần nhẹ nhàng tạo khối khác nhau trên gương mặt, các bạn trẻ đã có diện mạo "đáng sợ" để tham gia lễ hội Halloween 2020. Hoàng Giang chia sẻ thêm, để hoàn thiện một gương mặt cho các bạn trẻ tham dự Halloween mất khá nhiều thời gian và trải qua nhiều công đoạn. Nhưng thành quả nhận về luôn khiến cô và khách hàng cảm thấy hài lòng. Trên trang cá nhân, Hoàng Giang thường xuyên cập nhật xu hướng trang điểm mới nhất, thậm chí không ngần ngại chia sẻ các mẹo trang điểm lên trang cá nhân đã giúp cô gái 9X này ngày càng tạo được nhiều thiện cảm với công chúng. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Muốn Biết HALLOWEEN Năm Nay " Ma Quái " Thế Nào , Hãy Lên Ngay Phố Hàng Mã - Nguồn: YAN News