Gái xinh An Giang diện lại áo cưới cũ của mẹ đẹp xuất sắc

Mới đây, gái xinh An Giang có tên Lâm Bích Tuyền khiến cho người hâm mộ của mình phải trầm trồ khi khoe bộ ảnh Tết với sự xuất hiện của một món trang phục hết sức đặc biệt. Theo đó, Bích Tuyền đã diện lại bộ áo dài cưới từng được mẹ cô mặc vào 23 năm trước để chụp ra những thước hình hết sức cổ điển, xinh đẹp. Không chỉ khoác lên người chiếc áo của mẹ, gái xinh Bích Tuyền còn tận dụng vẻ đẹp cổ điển, đậm nét Á Đông của mình để trang điểm, hoá thân thành một cô nàng của những năm 80. Qua cử chỉ, gương mặt cùng với thần thái của Lâm Bích Tuyền, người chiêm ngưỡng bộ ảnh có một cảm giác như đang lạc về khoảng thời gian "xưa ơi là xưa". Trong bộ ảnh lần này, Lâm Bích Tuyền vẫn tiếp tục theo đuổi phong cách vintage, retro khi thực hiện trọn một bộ hình với trang phục, lối make up đậm chất cổ điển. Được biết, người đẹp An Giang này tự trang điểm, tự làm tóc và nghĩ ra những nét diễn sao cho phù hợp với màu sắc của bức ảnh mà không cần đến một ekip chuyên nghiệp nào. Sinh năm 1999, mỹ nhân đến từ An Giang ghi điểm trong lòng phái đẹp với những thước ảnh đậm chất xưa cũ, nhan sắc xinh đẹp cổ điển. Theo chia sẻ của Bích Tuyền, chiếc áo dài cưới này được dệt bằng lụa tơ tằm thiên nhiên nên vô cùng đắt giá kể cả trong quá khứ lẫn thời điểm hiện tại. Bích Tuyền mang đến một hình ảnh nhẹ nhàng, chuẩn ảnh lịch của những năm 80, 90 chứ không hề sến. Nhan sắc trong veo, không xinh đẹp vượt trội nhưng lại vừa vặn, nhẹ nhàng mà đậm nét riêng của cô nàng được nhiều người tán thưởng. Mặc một chiếc áo sơ mi cổ lụa, uốn nhẹ làn tóc bồng bềnh và thêm tí màu ảnh cũ là Bích Tuyền đã có một tấm hình thật xuất sắc. Thần thái cũng là thứ quyết định bộ ảnh "có ra" được cái chất xưa cũ hay không. Ảnh: FB Lâm Bích Tuyền

