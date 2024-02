Gái út nhà Đoàn Di Băng "trổ sắc", vẻ ngoài khiến nhiều người "xin vía"

Con gái út tên Bing Bing (tên thật là Thiên Di, SN 2020) của Đoàn Di Băng và doanh nhân Quốc Vũ vốn đã "ngậm thìa vàng" kể từ khi mới sinh ra. Hiện tại, Bing Bing đã đến tuổi đi học mẫu giáo, cô bé được bố mẹ cho theo học trường mầm non quốc tế liên cấp, nơi mà 2 người chị Hana và Yuki cũng đang theo học. Được biết, dù chỉ mới bậc mầm non, nhưng mỗi năm Bing Bing được bố mẹ đầu tư mức học phí lên tới 350 triệu/năm tại ngôi trường này. Nữ đại gia quận 7 từng không ngần ngại khoe rằng Bing Bing vô cùng giỏi giang khi có thể giúp bố mẹ kiếm cả chục tỷ đồng khi chỉ mới 1 tuổi thông qua bức ảnh, clip review được mẹ đăng tải trên Facebook; chưa kể cô bé sau này còn có nhiều nhãn hàng muốn hợp tác để quảng cáo.... Đoàn Di Băng từng chia sẻ sự ra đời của Bing Bing dường như giúp thay đổi vận mệnh của vợ chồng cô rất nhiều. Nữ doanh nhân tiết lộ chuyện con gái Bing Bing vừa chào đời đã giúp doanh số công ty tăng khủng khiếp hàng chục tỷ đồng. Con gái út Bing Bing giỏi giang, kiếm cả chục tỷ đồng của Đoàn Di băng chào đời vào năm 2020. Nhóc tỳ nhà nữ đại gia quận 7 sở hữu gương mặt xinh xắn như thiên thần với nước da trắng, đôi mắt to tròn, và khuôn miệng chúm chím. So với hai chị lớn thì Bing Bing được ưu ái hơn cả, cô nhóc được bố mẹ cho diện toàn đồ hiệu, từ quần áo, giầy dép, phụ kiện làm đẹp... đến chiếc nhẫn kim cương giá trị của mẹ cũng được Bing Bing lấy và đeo vào tay mình.

