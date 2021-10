Thay đổi kiểu tóc, "gái một con" Thiên An làm netizen không nhận ra

Thời gian gần đây, Thiên An đã hoạt động trở lại trên mạng xã hội với nhiều bài đăng khoe nhan sắc xinh đẹp của mẹ bỉm sữa. Sau những chuyện ồn ào tình cảm với Jack và có con riêng, Thiên An đã dần trở lại với cuộc sống thường ngày. Mới đây, hot girl Thiên An khoe loạt ảnh mới trên trang cá nhân gây sốt, hot girl gốc Bình Dương chọn kiểu mái ngang có phần lạ lẫm. Gương mặt cô nàng càng trở nên thanh thoát hơn, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút hơn khi để kiểu tóc mới này. Dưới phần bình luận, không ít netizen nhận xét không nhận ra Thiên An bởi mái tóc mới này. Chọn chiếc áo đen khoe vai trần, Thiên An càng tạo được ấn tượng với nhiều cư dân mạng. Người hâm mộ liên tục dành nhiều lời khen ngợi đến Thiên An. Chứng kiến sự vui vẻ, tích cực thay đổi của cô nàng, fan cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thiên An nhanh lấy lại dáng thần tốc sau 6 tháng sinh con, quả là "gái một con trông mòn con mắt". Đầu tháng 8/2021, Thiên An xác nhận đã sinh con gái đầu lòng cho Jack. Cặp đôi đón con gái đầu lòng chào đời vào ngày 1/4/2021, tên ở nhà là Sol. Vì bất đồng quan điểm nên Thiên An và Jack đã chia tay vào ngày 22/4/2021 (chỉ sau hơn 20 ngày con ra đời). Bạn gái cũ của Jack khẳng định con gái sinh ra chưa từng nhận được sự quan tâm của bố. Từ khi mang thai, Thiên An đều tự chăm sóc cho mình và cho con. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

