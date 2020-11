"Follow me" xưa rồi, giới trẻ thích thú “nắm tóc đi khắp nơi”

Đối với nhiều cặp đôi, trào lưu " follow me" trở thành điều quen thuộc khi đi du lịch. Tuy nhiên, mới đây anh chàng có nickname Phuc Nguyen cho đăng tải bộ ảnh check-in Phú Quốc hết sức bá đạo với bạn gái mang tên "nắm tóc đi khắp nơi" gây được sự chú ý của dân tình. Thay vì nắm tay giống với trào lưu "follow me" phiên bản gốc, Phuc Nguyen và bạn gái lại trọn nắm tóc để tạo sự khác biệt trong bộ ảnh du lịch Phú Quốc của mình. Bộ ảnh du lịch Phú Quốc theo phong cách nắm tóc vô cùng độc đáo của cặp đôi Phuc Nguyen và bạn gái, khiến ai trông thấy cũng phải giật mình. Dù đi ra biển hay đứng ngắm cảnh cô gái trong bộ ảnh đều bị nắm tóc từ phía sau nhìn khá là... khó chịu. Bởi ý tưởng lạ đời nên bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng nghìn thành viên mạng, nhận về vô số lượt like share. Hầu hết đều cảm thấy thích thú với sự mới mẻ trong những bức ảnh của bạn Phuc Nguyen. Cô gái trong bộ ảnh không ngại "mất hình tượng" để bị túm tóc giật ngược, lưu kỉ niệm đáng nhớ ở khắp các địa danh sống ảo tại Phú Quốc. Bên cạnh những lời khen và hưởng ứng từ cộng đồng mạng thì bộ ảnh bá đạo cũng nhận được vài lời chê, cho rằng chụp ảnh như hành hung thế chẳng có gì hay cả. Tuy nhiên bộ ảnh ra đời với mục đích giải trí vui vẻ là chính nên phần lớn mọi người đều vui vẻ hưởng ứng, thích thú với phong cách chụp ảnh của cặp đôi này. Những tư thế bi hài của nữ chính ở khắp những điểm check in tuyệt đẹp tại Phú Quốc. Tuy là dàn dựng và hành động chỉ giả vờ thôi, nhưng nhiều dân mạng nhận xét bộ ảnh không khác gì một màn đánh ghen ngoài đời thực. Ảnh: Phuc Nguyen Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những kiểu chụp hình bá đạo phải thử 1 lần - Nguồn: YAN News

