Fan girl con lai "đốt cháy" khán đài với màn dance cam bốc lửa

Mới đây, đội bóng rổ Hochiminh City Wing đã khiến nhiều người vô cùng hào hứng khi bất ngờ đăng tải lên fanpage thông tin dance cam sẽ chính thức trở lại. Dù chỉ mặc áo trắng, quần short đơn giản, nhưng gương mặt thanh tú, rạng rỡ cùng thần thái vô cùng tự tin đã khiến cô gái này trở nên nổi bật, tỏa sáng giữa đám đông. Được biết, đây chính là một trong những cổ động viên đặc biệt nhất từng xuất hiện trên khán đài của Hochiminh City Wings vào mùa giải VBA 2018. Trong một trận đấu diễn ra vào tháng 8/2018, fangirl này đã chiếm trọn spotlight khi thể hiện một màn dance cam cuồng nhiệt, bốc lửa, đốt cháy hàng ghế cổ động viên. Hàng trăm người cũng đã bị cuốn vào vũ điệu và sức nóng mà cô gái này tạo ra. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình bốc lửa, khả năng vũ đạo ấn tượng và giàu năng lượng, dù chỉ trình diễn trong vài phút ngắn ngủi nhưng nữ cổ động viên đã khiến tất thảy những ai có mặt ngày hôm đó nhớ mãi không quên. Màn trình diễn của cô gái này nghiễm nhiên được đưa vào danh sách những điều đáng nhớ nhất từng có trên khán đài. Thậm chí, admin của fanpage còn ưu ái gọi cô là "nữ hoàng dance cam của năm". Được biết, cô gái được nhắc tới có tên là Bùi Ngọc Lucie - một vận động viên Dancesport. Bật mí thêm, cô là con lai Việt - Pháp và từng được nhiều người biết đến khi lọt top 10 tại chương trình So you think you can dance Vietnam season 5. Dance cam được hiểu là tiết mục mà cổ động viên được tự do nhảy múa trên khán đài trong các trận đấu bóng rổ. Vào những khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp, BTC luôn chuẩn bị sẵn các tiết mục khuấy động, như chơi trò chơi có thưởng, ném bóng, nhảy múa của cheerleader. Và dance cam luôn là một phần rất được chờ đợi.

