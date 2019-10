Được bạn trai cầu hôn lãng mạn, hot girl Trang Anna khiến dân mạng ghen tỵ

Trang Anna là cái tên không còn xa lạ gì với dân mạng bởi nhan sắc từng dao kéo và chuyện tình với Trần Nghĩa. Sau vụ lùm xùm tố nhau trên mạng xã hội, chuyện tình nàng hot girl và chàng diễn viên chấm dứt. Sau thời gian im ắng, hot girl Trang Anna đến với tình mới. Được biết, người yêu của cô nàng quê Hưng Yên này là chàng trai người Thái có tên Pre Sriyanyong. Trên trang cá nhân của Trang Anna, cô nàng hot girl chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào khi được bạn trai quỳ gối cầu hôn dưới ánh đèn lung linh, vào đúng dịp sinh nhật. Không nói quá nhiều điều, Trang Anna chỉ lý giải bức ảnh cầu hôn của bạn trai với dòng caption: “I love Him. And I said Yesssss” (Tạm dịch: Tôi yêu anh ấy. Và tôi nói đồng ý). Chia sẻ cảm xúc của mình, Trang Anna hạnh phúc cho biết: "Sinh nhật năm nay mình tổ chức và mời bạn bè nhưng không ngờ mọi người đã giúp bạn trai mình làm tất cả chuyện này. Giấu mình và bí mật chuẩn bị suốt 2 tuần khiến mình thực sự hạnh phúc". Chia sẻ về chuyện tình của mình, Trang Anna cho hay trong dịp đi du lịch Thái Lan với bạn bè cách đây khoảng 7 tháng, cô nàng ngồi ở sảnh đợi bạn thì Pre Sriyanyong qua nói chuyện làm quen. Đó là ngày cuối cùng của chuyến đi nên cô đã cho Pre thông tin để liên lạc. Sau khi Trang Anna về tới Việt Nam, Pre thường xuyên nhắn tin qua lại. Cho đến một ngày đẹp trời, Pre nhắn cho nàng hot girl Việt thông báo mình đang ở Việt Nam và nhắc cô giữ lời hứa gặp lại và cho anh cơ hội được bày tỏ tình cảm. Yêu Trang Anna, Pre chấp nhận từ bỏ sự nghiệp ở quê nhà để bắt đầu lại. Đó là điều quan trọng khiến cô nàng đồng ý lời cầu hôn. Theo dõi những chia sẻ của Trang Anna trên trang cá nhân, nhiều người không khỏi bất ngờ trước chuyện tình cảm của cặp đôi này. Bởi chỉ mới vài thắng trước đây, cô hot girl này còn đang vướng lùm xùm với bạn trai cũ là diễn viên trong phim Mắt Biếc - Trần Nghĩa. Tuy nhiên, với quyết định của Trang Anna, nhiều dân mạng đã gửi lời chúc hạnh phúc cho cô và bạn trai Pre.

