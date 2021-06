Dù "work from home", rich kid Tiên Nguyễn lên đồ chảnh như đi event

"Work from home" hay làm việc online là hình thức làm việc được lựa chọn trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Với nhiều người, làm việc tại nhà chẳng phải trang điểm ăn diện xúng xính váy áo. Tuy nhiên, cũng không ít người vẫn ăn mặc xúng xính và lồng lộn như đến cơ quan. Điển hình trong số những người dù làm việc ở nhà nhưng vẫn lên đồ xúng xính phải kể tới rich kid Tiên Nguyễn. Bài đăng mới nhất của rich kid Tiên Nguyễn cho thấy làm việc online ở nhà thật đấy nhưng cô nàng lên đồ xịn xò chẳng khác gì lúc bình thường. Ái nữ nhà tỷ phú Johnathan vẫn "họa mặt" cẩn thận và vẫn chọn cho mình một bộ trang phục cực sang, đúng chuẩn nữ doanh nhân trẻ. Bên cạnh đó, thần thái cực đỉnh, khí chất tiểu thư không hề đại trà khiến hình ảnh của Tiên Nguyễn càng thêm ấn tượng. Ai không đọc kỹ caption của rich kid Tiên Nguyên: "This is my Microsoft Teams meeting outfit #workfromhome" (Đây là trang phục họp Microsoft Teams của tôi) đính kèm, nhiều người tưởng cô nàng chuẩn bị đi dự event nào đó. Trước đó, Tiên Nguyễn cũng nhiều lần đăng ảnh khoe niềm đam mê mãnh liệt với việc phải đẹp mỗi ngày, bất kể đang ở nhà. Tiên Nguyễn thừa nhận chẳng có việc phong toả nào ngăn bản thân lên đồ như chuẩn bị đi "dẩy đầm" cả. Dù nghỉ dịch ở nhà nhưng nàng rich kid Tiên Nguyễn vẫn xinh đẹp, thần thái ngút ngàn. Theo dõi trang các nhân của rich kid Tiên Nguyễn, dù ở nhà cô nàng vẫn thường xuyên khoe những bộ outfit cực chất. Thiên hạ hay bảo "phố lên đèn là em lên đồ", nay nghỉ dịch nên không phố phường gì được nữa nhưng điều đó không làm Tiên Nguyễn từ bỏ đam mê chăm chút cho bản thân. Dù chẳng đi đâu nhưng trong những bức ảnh của mình, Tiên Nguyễn vãn trang điểm chỉn chu, diện váy sang chảnh, trang sức phụ kiện cũng đeo không thiếu thứ gì. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

