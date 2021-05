Ở nhà phòng dịch, Tiên Nguyễn vẫn đam mê lên đồ vẫn mãnh liệt

Dịch bệnh hoành hành khiến việc hạn chế ra ngoài trở thành ưu tiên cần thiết nhằm đảm bảo an toàn. Dù ở nhà nhưng dàn rich kid Việt vẫn say mê khoe ảnh lên đồ cực chất, điển hình như Ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là Tiên Nguyễn. Theo dõi trang các nhân của rich kid Tiên Nguyễn, dù ở nhà cô nàng vẫn thường xuyên khoe những bộ outfit cực chất. Cụ thể, trong dòng trạng thái mới nhất của mình, siêu rich kid có viết: "No lockdown is going to stop me from dressing up" (Tạm dịch: Chẳng có việc phong toả nào ngăn mình lên đồ xịn xò). Thiên hạ hay bảo "phố lên đèn là em lên đồ", nay nghỉ dịch nên không phố phường gì được nữa nhưng điều đó không làm Tiên Nguyễn từ bỏ đam mê chăm chút cho bản thân. Dù chẳng đi đâu nhưng trong những bức ảnh của mình, Tiên Nguyễn vãn trang điểm chỉn chu, diện váy sang chảnh, trang sức phụ kiện cũng đeo không thiếu thứ gì. Người ta nghỉ dịch ở nhà thì tóc tai bù xù, ăn mặc tuềnh toàng chứ Tiên Nguyễn tuy ở nhà thật đấy nhưng nhìn cô nàng có khác gì đang đi chơi hay nghỉ dưỡng ở nơi nào đó. Chứng kiến những bức ảnh mới của Tiên Nguyễn, netizen phải gật gù thừa nhận rằng: "Không hổ là "đệ nhất ái nữ hội con nhà giàu Việt"". Tiên Nguyễn luôn biết cách làm cõi mạng xôn xao với những hình ảnh xa hoa, kèm theo đó là vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái ngút ngàn, không hề "đại trà" với những gái xinh khác trên MXH. Thậm chí chẳng cần phải đi resort sang chảnh, ngay tại nhà riêng của Tiên Nguyễn đã có "7749" góc sống ảo mà ai nhìn cũng mê. Ai cũng nghĩ đây là bức ảnh được Tiên Nguyễn chụp tại một khách sạn xịn xò nào đó nhưng không, đây là tại tư gia của gia đình Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn bên bờ sông Sài Gòn. Hết chụp trong nhà rồi lại ra vườn, Tiên Nguyễn có đầy góc sống ảo ngay tại nhà trong mùa dịch. Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: YAN News

