"Đu" trend làm thịt ba chỉ treo nắng, cô gái phát hiện sinh vật lạ

Nhờ trend trong đợt giãn cách mùa hè vừa rồi món ba chỉ treo nắng được làm tại nhà phổ biến hơn. Một phần do cách làm dễ, phần khác do dân mạng ở nhà phòng dịch có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tới nay, thi thoảng netizen vẫn thấy một số bài đăng làm đồ phơi nắng. Làm món thịt ba chỉ treo nắng cũng lắm chuyện oái oăm. Điển hình như mới đây, một cô gái làm mẻ thịt nhưng tình cờ lại quay được vị khách không mời mà đến Cô nàng lập tức lại gần thì tá hoả, hoá ra đó là một con mèo đang say mê đánh chén mẻ thịt phơi trên dây của nhà cô. Nhìn kỹ hơn, chú mèo đã ăn “lẹm” mất nửa miếng thịt ngoài cùng. Một số phản hồi của dân mạng: "Tự dưng miu miu được ăn buffet, tội gì không thưởng", "Sau canh chỗ cao và khuất mà treo, chỗ kia ngay giữa đường lại gần mấy ban công thế kia"... Nhìn chung, làm các món phơi nắng cần chú ý đặc biệt khâu bảo quản vệ sinh khi phơi, nhiều nhà còn đặt hẳn lưới, lồng để tránh sâu bọ, thú hoang. Chính những vị khách không mời mà đến có thể truyền mầm bệnh, vi khuẩn, làm hỏng thức ăn dù chỉ là chạm qua. Trước đó, trên mạng hình ảnh những chú mèo ăn vụng được netizen truyền tay nhau. Bên cạnh sự đáng yêu, nhiều người cũng cho rằng việc các chú mèo ăn vụng cần phải dậy lại. Chú mèo thản nhiên "nhậu" thức ăn ngay trên bàn và bị chủ nhân tóm gọn. Chủ nhân tranh thủ phơi thức ăn hạt nhưng chú mèo con nghĩ đó là đại tiệc nên đã nhảy vào "đánh chén". Thay vì ăn vụng, chú mèo trên lại có thú vui "làm bạn" với chiếc bàn thờ. Mời độc giả xem video: Khám phá những món cơm ngon nhất Việt Nam nhìn mà phát thèm. - Nguồn: YAN News

