Đu trend cùng vợ hot girl, Xemesis biểu cảm “đơ” hài hước

Xoài Non (Phạm Trang) và Xemesis (Hiếu Nghiêm) là cặp đôi được rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ. Về chung nhà từ năm 2020, cặp đôi ngày càng hạnh phúc, viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân. Trong clip mới đây, nam streamer Xemesis đã khiến dân tình phải cười bò khi cùng vợ vừa nhảy múa vừa quay clip TikTok. Mặc dù gương mặt nam streamer lộ rõ vẻ phụng phịu cũng như lúng túng nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành clip cùng với vợ. Trong khi đó về phía Xoài Non, cô nàng trách yêu Xemesis: "Rủ anh này quay khó quá". Nhiều người cho rằng nét mặt của nam streamer như đang ra tín hiệu cầu cứu, không thuộc bài mà vợ cứ bắt đu trend. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng thích thú và dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc của hot girl Xoài Non cũng như tình cảm vợ chồng ngọt ngào đến cảm lạnh của cả hai. Không những vậy còn có bình luận kêu gọi giải cứu Xemesis gấp vì biểu cảm hài hước của nam streamer. Được biết đây không phải lần đầu tiên Xemesis chiều vợ đu trend Tik Tok mà trước đó anh cũng đã từng bế Xoài Non trên vai để tham gia thử thách "vác cả thế giới lên vai" nhận về hơn 17 triệu lượt người xem. Nói về độ chiều vợ thì Xemesis xứng danh "chồng người ta" trong truyền thuyết. Không chỉ tặng Xoài Non đồ hiệu nhiều không kể hết, luôn làm hậu phương vững chắc cho vợ thoải mái theo đuổi sự nghiệp riêng. Sau 3 năm kết hôn, hành trình tìm con của Xoài Non và Xemesis còn khá gian nan thế nhưng cặp đôi vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc.

