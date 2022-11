Du lịch Đà Lạt thời gian này đừng quên check in đồi cỏ hồng

Đà Lạt luôn là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn, đặc biệt là vào những mùa hoa nở rộ ở nơi đây. Ảnh: Hà My Đến du lịch Đà Lạt vào thời gian này thì đừng bỏ lỡ một mùa cỏ hồng rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Ảnh: Hà My Khác với sắc dã quỳ vàng hay những cánh đồng cầm tú cầu, mùa cỏ hồng Đà Lạt mới được nhiều du khách quan tâm và biết tới trong vài năm trở lại đây bởi những tấm hình check in trên mạng xã hội. Ảnh: Hà My Đây là một loại cỏ đặc trưng, thường xuất hiện ở vùng cao nguyên. Không chỉ có ở Đà Lạt, ta cũng có thể bắt gặp những cánh đồng cỏ hồng ở Gia Lai hay các khu vực lân cận. Ảnh: Hà My Theo lời của người dân địa phương, cỏ hồng đẹp nhất vào khoảng thời gian đầu tháng 11 và dần tàn vào giữa hoặc cuối tháng 12 hàng năm. Ảnh: Hà My Thời điểm đẹp nhất trong ngày để ngắm cánh đồng, đồi cỏ rực một màu hồng chính là khi nắng lên. Khoảng thời gian từ kinh nghiệm của du khách là vào 5h30 đến 7h, hoặc vào ban chiều khoảng 2 - 3h chiều. Ảnh: Linh Trang Những bức ảnh check in đồi cỏ hồng làm người ta liên tưởng đến khung cảnh xinh đẹp, thơ mộng chẳng thua kém bất kỳ địa danh nổi tiếng nào ở châu Âu. Ảnh: Linh Trang Chính bởi khung cảnh có phần lãng mạn như vậy, nên mỗi năm, vào mùa cỏ hồng Đà Lạt lại thu hút rất đông du khách đến chiêm ngưỡng và check in. Ảnh: Linh Trang Ngoài ra, có những cặp đôi cũng yêu thích lựa chọn đồi cỏ hồng là nơi để thực hiện bộ ảnh cưới của mình. Ảnh: Đồng Ngô Ghé thăm Đà Lạt thời điểm cuối năm, đồi cỏ hồng chính là địa điểm check in được thêm vào hành trình du hí của mỗi du khách. Ảnh: Đồng Ngô

