Du khách ùn ùn kéo tới đây để check in với những tòa nhà cực “dị” này

National Grand Theatre, Bắc Kinh: Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Paul Andreu, nhà hát opera của Bắc Kinh là một trong những mẫu thiết kế đầu tiên của thể loại trứng không gian đến Trung Quốc. Tòa nhà được xây dựng cạnh Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2007. Galaxy Soho, Bắc Kinh: Tòa nhà được thiết kế bởi kiến trúc sư Zaha Hadid vào năm 2012. Tầm nhìn cao của khu phức hợp với không gian xanh và toàn bộ cảnh quan thành phố đã khiến Galaxy Soho, Bắc Kinh gây được tiếng vang trong suốt thời gian đó. Không thua kém kiến trúc su người Pháp, nữ hoàng của quả trứng không gian Zaha Hadid đã thiết kế những dải băng gợn sóng kiến trúc tạo thành một thế giới đi bộ trên không. Trung tâm nghệ thuật Hà Nam, Trịnh Châu: Bắc Kinh bây giờ có thể có một rổ trứng không gian, nhưng Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam gần đó cũng thực sự đã có kiến trúc dạng trứng đầu tiên vào năm 2003 và còn là siêu phẩm nổi tiếng hơn: trứng không gian vàng. Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Uruguay, Carlos Ott, Trung tâm Nghệ thuật Henan dường như không được lấy cảm hứng từ trứng, mà có vẻ giống như phiên bản trừu tượng của các dụng cụ gió cổ đại của Trung Quốc. Đảo Phượng Hoàng, Hải Nam: Giống như một cụm thuyền buồm đang lênh đênh trên biển, những kiến trúc hình cầu này là tác phẩm của các nhà thiết kế Zawn, Ma Yansong thuộc MAD Studio, Trung Quốc. Một phần của quần đảo nhân tạo sang trọng, được xây dựng ngoài khơi đảo Hải Nam ở miền nam Trung Quốc, còn được coi là "Dubai của Trung Quốc", cũng được tuyên bố là "đối thủ cạnh tranh khốc liệt" cho danh hiệu "kỳ quan thứ tám của thế giới hiện đại". Linda Haiyu Plaza, Bắc Kinh: Thêm một con sâu bướm không gian hơn là một quả trứng (mặc dù các nhà thiết kế của nó tuyên bố nó giống như một con cá), Linda Haiyu Plaza nằm ở góc đường vành đai thứ tư của Bắc Kinh, trông như sẵn sàng nuốt bạn vào cái miệng há to của nó. Tianzi Hotel, Hebei: Người Trung Quốc vốn tôn thờ 3 vị thần tài Phúc Lộc Thọ và một doanh nhân khách sạn bắt kịp trào lưu truyền thống này. Ông ta đã cho dựng 3 bức tượng khổng lồ các vị thần với chiều cao mang tính biểu tượng bằng tòa nhà 10 tầng ở phía đông Bắc Kinh. Wuliangye Yibin, Tứ Xuyên: Tòa nhà được xây dựng trong hình thức một chiếc chai khổng lồ. Đây chính là nhà máy sản xuất rượu ở Yibin, tỉnh Tứ Xuyên. Nhà máy này được hình thành như một công viên giải trí Alice in Wonderland, với các tòa nhà theo hình thức bao bì đồ uống và những con đường được xếp với những chiếc chai khổng lồ lấp lánh. Tòa nhà điện thoại di động, Côn Minh: Ở tỉnh Vân Nam phía nam Trung Quốc, nằm trên đường Huancheng ở thủ đô Côn Minh, tòa nhà điện thoại di động 11 tầng có cửa sổ hình nút và tầng văn phòng tầng áp mái nhìn ra ngoài qua màn hình - cộng với một bàn tay màu xanh lơ lửng, nổi lên từ mặt đất và ôm chặt hai bên, rất ấn tượng. Tòa nhà đàn piano và violin, Hoài Nam: Không, đây không phải là biệt thự mơ ước của Taylor Swift, mà là một tòa nhà thử nghiệm ở Hoài Nam, tỉnh An Huy miền trung, được thiết kế bởi một nhóm sinh viên kiến trúc tại Đại học Công nghệ Hợp Phì. Được hình thành như một không gian diễn tập và biểu diễn cho sinh viên âm nhạc tại trường cao đẳng địa phương, du khách đi qua giếng trời bằng kính, trước khi đi lên một loạt thang cuốn vào ruột của đàn piano, và trên sân thượng, được che bởi “Nắp”. Người dân địa phương đã gọi nó là "tòa nhà lãng mạn nhất ở Trung Quốc". Tòa nhà hoa sen, Vũ Tiến: Theo kiến trúc sư người Úc, Studio 505, trung tâm triển lãm và hội nghị ở Vũ Tiến, tỉnh Giang Tô, được thiết kế như “một loạt đóa hoa sen khổng lồ, trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời chúng” Từ khi còn là nụ hoa, bông hoa hé nở cho đến đóa hoa đã trưởng thành.

