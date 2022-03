Du học sinh Lào tại Việt Nam chiếm spotlight nhờ sắc vóc trời ban

Sithongchanh Phonethita sinh năm 2000, lấy tên tiếng Việt là An Di, hiện là du học sinh ngành Dược tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Gái xinh người Lào - An Di gây ấn tượng với người đối diện với gương mặt bầu bĩnh, mái tóc đen dài cùng làn da trắng sứ. Với niềm đam mê ngành y dược, cùng sự định hướng từ gia đình, An Di đã sớm lựa chọn ngành học và may mắn giành học bổng của trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Không chỉ được các bạn lưu học sinh cùng ngành yêu mến, An Di còn nhận được rất nhiều tình cảm của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên Việt Nam. An Di tiết lộ rằng dù đã có 2 tháng học tiếng Việt trước khi sang Việt Nam vào tháng 10/2018, nhưng cô cũng không tránh khỏi những sự khác biệt văn hóa cũng như bất đồng ngôn ngữ. An Di nói: "Lúc mới sang Việt Nam, vì phải giao tiếp 100% bằng tiếng Việt nên có nhiều câu thầy cô giảng mà mình không hiểu hoàn toàn. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình từ thầy cô nên hiện tại, mình đã có thể giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt". Ấn tượng của nữ sinh Lào về đất nước Việt Nam là gần gũi, hiếu khách, nhiều địa điểm du lịch đẹp và món ăn cũng đa dạng. Cô cũng không thể quên ấn tượng đầu tiên về thành phố Hồ Chí Minh - là một thành phố tấp nập, sôi động cả ban ngày và ban đêm. Cũng từ những trải nghiệm thú vị như vậy, An Di nảy ra ý tưởng ghi lại những khoảnh khắc đời thường, những kỉ niệm khi đi học như một dạng nhật ký trong quá trình du học và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội. Tuy chỉ tập trung vào những chủ đề khá đơn giản, đôi khi chỉ là một clip nhép giọng nhưng lại mang đến cho nữ sinh Lào - An Di nhận về hàng ngàn lượt tương tác vì sự đáng yêu của mình. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng tính cách thân thiện, đáng yêu, An Di thừa nhận bản thân nhận được nhiều lời làm quen, kết bạn. An Di cũng cho biết cô không có sự phân biệt nếu bạn trai là người Việt, người Lào hoặc xuất thân từ một đất nước khác. Tuy vậy, An Di vẫn muốn tập trung vào việc học và tốt nghiệp một cách trọn vẹn, không để chuyện tình cảm cá nhân làm xao nhãng. Cô dự định sẽ làm việc tại Việt Nam 1-2 năm để có thêm kinh nghiệm trước khi về nước. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

