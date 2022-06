Du hí Hạ Long, hot girl Xoài Non lộ eo con kiến bất bại

Xoài Non (tên thật là Trang Phạm, sinh năm 2002) là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội vì quá xinh đẹp. Kể từ khi "về chung một nhà" mới streamer giàu nhất Việt Nam - Xemesis, hot girl Xoài Non càng được công chúng quan tâm nhiều hơn. Mới đây những khung ảnh đi du lịch Hạ Long của gái xinh 2K lại gây sốt bởi toát lên nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Trong mỗi hình ảnh Xoài Non khoe vẻ trong trẻo của mình với chiếc áo 2 dây dáng croptop họa tiết hoa nhí và quần jean dáng thụng. Mái tóc sáng màu cùng kiểu thắt bím trẻ trung khiến Xoài Non được khen ngợi như idol Hàn Quốc. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không cầu kỳ nhưng Xoài Non vẫn chiếm trọn spotlight, chụp góc nào cũng tỏa sáng. Trang phục lần này Xoài Non diện còn khéo khoe được vòng eo thon thả dáng ngưỡng mộ. Kể cả những khung ảnh chụp lén hay cố tình làm trò nhưng diện mạo của hot girl sinh năm 2002 vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ. Xoài Non sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Vốn có nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng lại thêm mái tóc sáng màu, Xoài Non khi xuất hiện ở bất cứ đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người. Đang trên con đường xây dựng hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp nên bà xã Xemesis cũng vô cùng trau chuốt bản thân. Thời gian gần đây, nhan sắc của "hot girl Instagram" này liên tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

