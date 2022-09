Dự đám cưới Minh Nghi và Bomman, Xoài Non chiếm spotlight cực mạnh

Vừa qua, đám cưới của cặp đôi đình đám làng game là MC Minh Nghi - Bomman diễn ra và nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Trong đó, dù xuất hiện với vai trò khách mời nhưng Xoài Non đã chiếm trọn spotlight của nhân vật chính. Theo đó, mặc dù diện trang phục đơn giản như thường lệ nhưng nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung của hot girl Xoài Non đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo đó, diện bộ jumpsuit cut out độc đáo, hot girl Xoài Non khoe trọn được vòng eo con kiến cùng thân hình “đồng hồ cát” đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt, với chi tiết cắt xẻ, Xoài Non còn khoe được vai trần cùng xương quai xanh quyến rũ. Thêm nữa, gương mặt sở hữu những đường nét xinh đẹp, khả ái cùng sống mũi cao vút của nàng hot girl Gen Z này nhanh chóng nhận được “cơn mưa lời khen” của khán giả. Tuy nhiên, bộ trang phục này từng được Nhã Phương diện trong một sự kiện trước đó. Nếu như vợ Trường Giang toát lên sự sang trọng, nữ tính thì Xoài Non lại tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung trứ danh. Có thể thấy, mặc dù diện cùng một trang phục nhưng cả Xoài Non và Nhã Phương đều mang đến một vẻ đẹp khác nhau, bất phân thắng bại. Trước đó, sau khi nhận về không ít tranh cãi khi bị cho là chiếm spotlight của nhân vật chính, Xoài Non thường xuyên diện những trang phục tối màu, đơn giản. Dù đã "tém tém" bản thân lại nhưng không thể phủ nhận được rằng với vẻ đẹp ấn tượng nổi tiếng, Xoài Non vẫn vô cùng nổi bật dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Hiện tại, hình ảnh của Xoài Non đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả. Cùng một thiết kế nhưng Xoài Non và Nhã Phương vẫn đều vô cùng nổi bật với vẻ đẹp, khí chất khác nhau.

