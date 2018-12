Đội tuyển Việt Nam tái đấu Maylaysia: "Sống chết" ở hàng thủ

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với Malaysia tại AFF Cup 2018 trên SVĐ Mỹ Đình vào hồi 19h30 tối ngày 15/12, và đây là trận đấu vô cùng quan trọng định đoạt tới việc nâng cao cúp vàng hay không của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ở trận chung kết lượt đi, NHM nước nhà vẫn chưa khỏi hết tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam để tuột chiến thắng trước Malaysia dù sớm dẫn trước đối thủ 2 bàn. Nhưng điều quan trọng hiện tại không phải là sự tiếc nuối là các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải nhìn lại trận lượt đi để rút ra những bài học cho màn tái đấu quyết định ở Mỹ Đình tối nay.

Thực tế, ở lượt đi, cả Việt Nam và Malaysia đều bộc lộ nhiều sai lầm, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Do mất 3 trụ cột ở hàng thủ, “những chú hổ” chơi không tốt nên đã để lọt lưới 2 bàn và may mắn không để thua thêm trước khi gỡ lại 2 bàn. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng gặp vấn đề về tổ chức khi đối mặt những tình huống cố định. Thực tế, 3/4 bàn thua mà Văn Lâm phải nhận ở AFF Cup 2018 đến từ những cú đá phạt.

Ở trận lượt về tối nay, Malaysia được tăng cường nhân sự đáng kể với sự trở lại đồng loạt của 3 nhân tố quan trọng ở hàng thủ là trung vệ Aidil Zafuan Radzak, hậu vệ trái Syazwan Andik và hậu vệ phải Syahmi Safari. Còn bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa chắc khả năng ra sân của Quế Ngọc Hải, người đã bị đau ở mắt cá sau trận lượt đi.

Sau 2 màn so tài ở AFF Cup 2018, Việt Nam và Malaysia chẳng còn xa lạ cách chơi của nhau. HLV Tan Cheng Hoe đã chơi bài ngửa khi khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng đấu pháp như đã từng sử dụng ở vòng bảng (thua Việt Nam 0-2). Thực tế, do để lọt lưới 2 bàn ở lượt đi trên sân nhà nên người Mã buộc phải ghi bàn để có hy vọng nâng cúp. Còn với Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo có lý do để áp dụng đấu pháp thận trọng và chắc chắn như đã từng thể hiện trước Malaysia ở vòng bảng. Tuy nhiên, cách chơi này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi hàng thủ đã bộc lộ những điểm yếu kể từ vòng bán kết.

Chơi an toàn nhưng sẵn sàng đôi công khi có cơ hội là đấu pháp hợp lý nhất với đội tuyển Việt Nam. Thực tế thì đây cũng là cách chơi mà ông Park đã áp dụng trong cả 2 trận gặp Malaysia ở AFF Cup 2018. Cả 2 đều đã thuộc lòng đấu pháp của nhau nên đây sẽ là 1 cuộc chiến sòng phẳng. Chiến thắng sẽ thuộc về đội biết hạn chế tối đa sai lầm sau trận lượt đi.