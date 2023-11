Đội trưởng CLB Công an Hà Nội tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

Ngày 27/11, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội và Ban Giám hiệu Trường THPT Việt Đức tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ nhằm truyền tải đến các em học sinh thông điệp "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, lãnh đạo Phòng CSGT, Công an Thành phố Hà Nội, Ban Giám hiệu trường Trường THPT Việt Đức, cùng đông đảo học sinh thuộc cụm 1 quận Hoàn Kiếm... Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về Luật giao thông đường bộ, cập nhật các kiến thức mới về an toàn giao thông; các kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông... để từ đó các em nhận thức đúng, chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, hướng tới xây dựng môi trường giao thông ở Thủ đô văn hóa, an toàn và thân thiện. Đặc biệt tại chương trình, các em học sinh được giao lưu với cầu thủ Hồ Tấn Tài, Đội trưởng của CLB Công an Hà Nội. Ban tổ chức chương trình cũng tạo ra các "mini game" với các phần quà nhỏ để khích lệ học sinh tìm hiểu và tuân thủ Luật giao thông đường bộ. Đội trưởng CLB Công an Hà Nội đã có màn thể hiện kỹ thuật tâng bóng trước đông đảo học sinh trường THPT Việt Đức trong buổi giao lưu. Để chuẩn bị cho chương trình giao lưu với các bạn học sinh trường THPT Việt Đức, Hồ Tấn Tài đã đến rất sớm và lắng nghe những kiến thức về Luật Giao thông đường bộ được tuyên truyền viên trình bày. Sự xuất hiện của một ngôi sao của ĐTQG Việt Nam trong chương trình khiến các bạn học sinh cảm thấy vô cùng phấn khích. Đông đảo các bạn học sinh đã xin chữ ký và giao lưu với đội trưởng CLB Công an Hà Nội - ĐKVĐ V-League 2023. Trước khi trở về đại bản doanh của CLB, Tấn Tài đã chụp ảnh lưu niệm chung với các bạn học sinh trường THPT Việt Đức.

