“Dốc thiên đường” ở mũi Né gây sốt mạng, hút triệu lượt xem

Trong đoạn video được chia sẻ, đoạn đường dốc này không quá dài, xuôi theo đoạn đường dốc, vùng biển xanh mướt hiện ra trước tầm mắt, xa xa là dãy núi uốn lượn, khung cảnh được nhiều người ví von là "dốc thiên đường". Theo đó, đoạn đường này nằm trên đường Xuân Thủy, còn được gọi là "dốc dài". Người đăng tải video chia sẻ: "Du khách tới Mũi Né có thể hỏi người dân địa phương về 'dốc dài', ai cũng sẽ nhiệt tình chỉ cho bạn" "Dốc dài" từng được nhiều du khách quay lại hình ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội TikTok. Nơi đây được mệnh danh "con dốc thần thánh" khi có thể ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp mắt. Đi qua đoạn dốc này, du khách có thể tới biển Hòn Rơm. Hòn Rơm được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh biển và bãi tắm tuyệt đẹp. Bãi biển ở đây hoang sơ, màu nước xanh trong và mát lạnh, rất lặng gió, an toàn. (Ảnh: cắt từ video) Mũi Né mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng. Từ tháng 4 đến tháng 8 là thời điểm đẹp nhất để du lịch Mũi Né, lúc này nước biển trong xanh và mát lành. Khi đến mũi Né, nhiều người thường lựa chọn đến những làng chài ven biển, hoang sơ nhưng rất yên bình. Nhiều bạn trẻ thường đến đây để được trải nghiệm cũng như check-in. (Ảnh: 97kg.v) Dốc hoàng hôn Phan Thiết được nhắc đến ở đây nằm trên một trong những cung đường ven biển thu hút đông du khách nhất Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), còn được gọi là Dốc hoàng hôn Núi Cố. Nơi này được đánh giá là một địa điểm du lịch mới nổi với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn và thanh bình và được ví như một nơi vô cùng lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên biển. (Ảnh: FB My Trần/group Check in Vietnam)

Trong đoạn video được chia sẻ, đoạn đường dốc này không quá dài, xuôi theo đoạn đường dốc, vùng biển xanh mướt hiện ra trước tầm mắt, xa xa là dãy núi uốn lượn, khung cảnh được nhiều người ví von là "dốc thiên đường". Theo đó, đoạn đường này nằm trên đường Xuân Thủy, còn được gọi là "dốc dài". Người đăng tải video chia sẻ: "Du khách tới Mũi Né có thể hỏi người dân địa phương về 'dốc dài', ai cũng sẽ nhiệt tình chỉ cho bạn" "Dốc dài" từng được nhiều du khách quay lại hình ảnh và chia sẻ trên mạng xã hội TikTok. Nơi đây được mệnh danh "con dốc thần thánh" khi có thể ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp mắt. Đi qua đoạn dốc này, du khách có thể tới biển Hòn Rơm. Hòn Rơm được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh biển và bãi tắm tuyệt đẹp. Bãi biển ở đây hoang sơ, màu nước xanh trong và mát lạnh, rất lặng gió, an toàn. (Ảnh: cắt từ video) Mũi Né mỗi mùa mang một vẻ đẹp riêng. Từ tháng 4 đến tháng 8 là thời điểm đẹp nhất để du lịch Mũi Né, lúc này nước biển trong xanh và mát lành. Khi đến mũi Né, nhiều người thường lựa chọn đến những làng chài ven biển, hoang sơ nhưng rất yên bình. Nhiều bạn trẻ thường đến đây để được trải nghiệm cũng như check-in. (Ảnh: 97kg.v) Dốc hoàng hôn Phan Thiết được nhắc đến ở đây nằm trên một trong những cung đường ven biển thu hút đông du khách nhất Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), còn được gọi là Dốc hoàng hôn Núi Cố. Nơi này được đánh giá là một địa điểm du lịch mới nổi với vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn và thanh bình và được ví như một nơi vô cùng lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên biển. (Ảnh: FB My Trần/group Check in Vietnam)