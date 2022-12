Loạt rừng thông Đà Lạt đẹp như tranh vẽ hiếm người biết

Cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ 2km, rừng thông trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn là địa điểm tham quan và chụp hình lý tưởng dành cho du khách. Thông tại đây mọc rất dày, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau như những ngọn tháp tạo nên khung cảnh vừa ma mị, vừa huyền bí cho mỗi bức ảnh. Rừng thông trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn rất gần trung tâm thành phố nên việc di chuyển đến đây khá đơn giản. Giữa những gốc thông có những lối mòn và khoảng đất trống nhỏ đủ để trải một chiếc khăn ngồi hóng gió hay đứng tạo kiểu check in. Một trong những rừng thông Đà Lạt được nhiều người biết đến là ở đối diện hồ Than Thở. Rừng thông này là rừng thông ba lá tuyệt đẹp hiếm thấy. Rừng thông ở đây không lớn như rừng thông ở đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn. Tuy nhiên, vẻ đẹp huyền bí và thơ mộng thì chắc chắn không kém cạnh chút nào. Rừng thông bên hồ Than Thở được nhiều du khách yêu thích và đến check in. Hồ Tuyền Lâm là địa điểm check in rất nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt. Khi đến hồ, nhiều người sẽ bị thu hút với sắc màu xanh ngút ngàn, bí ẩn của cánh rừng thông xanh tỏa bóng. Thông ở đây mọc tự nhiên, cây nọ chen chúc với cây kia tạo thành một tấm thảm cây che mát cực lớn. Bên mép rừng thông sát hồ Tuyền Lâm người ta cho xây dựng những ngôi nhà gỗ. Đứng từ vị trí các ngôi nhà này bạn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ hồ. Đến du lịch Đà Lạt đừng quên check in rừng thông đồi cỏ hồng, đây cũng là điểm check in được nhiều du khách tìm đến trước đi đến Đồi Cỏ Hồng. Do chưa đưa vào khai thác phục vụ du lịch nên rừng thông ở đây còn nguyên vẻ hoang sơ. Khu vực đồi cỏ hồng cũng có cánh rừng thông. Sự kết hợp giữa đồi cỏ hồng và đồi thông tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Dinh Bảo Đại I không chỉ có kiến trúc thời Pháp thuộc ấn tượng mà còn có một khu rừng thông rất đẹp. Rừng thông ở đây có diện tích lên đến chục ha. Thông mọc rất dày, cành lá đan xen vào nhau. Một vài chỗ hiếm hoi để tia nắng mặt trời lọt qua khiến cho khung cảnh càng thêm phần thơ mộng. Trên con đường vào dinh là hàng thông rợp bóng, phù hợp để du khách đứng giữa check in. Ảnh: Tổng hợp

