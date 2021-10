Đoàn Văn Hậu và bạn gái lộ hint, netizen hóng ngày công khai

Khi gió lạnh ùa về, các cặp đôi chắc chắn không thể bỏ qua tiết mục hẹn hò, đưa nhau dạo khắp phố phường rồi ngồi nhâm nhi cafe nhìn dòng người qua lại. Vậy nên, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cũng không ngoại lệ. Mới đây, trên trang cá nhân cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã đăng ảnh ngồi cafe dưới trời thu mát mẻ. Điều đáng nói là 2 ngày trước, Doãn Hải My cũng check-in ở một quán có những chiếc ghế màu xanh tương tự. Vì vậy mà chẳng cần chung khung hình, netizen nhìn vào cũng mạnh dạn đoán được Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang tự để lộ hint hẹn hò. Nếu theo dõi, cũng không khó để nhận thấy dạo này Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn chịu khó để lộ hint hơn, cụ thể là nhiều ảnh chụp chung background hơn. Ngoài ra hội thích soi cũng phát hiện ra Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My còn đi giày Louis Vuitton na ná nhau. Khi hint hẹn hò giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục bị soi ra như vậy nhưng cặp đôi này vẫn chưa công khai. Chính bởi vậy, netizen liên tục đặt câu hỏi trên trang cá nhân của cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My rằng: "Bao giờ mới chịu tay trong tay đây thưa anh chị?". Câu chuyện giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt đầu khi chàng cầu thủ tới theo dõi buổi thi Hoa hậu Hoàn vũ, nơi mà cô nàng gái xinh Hà thành lọt vào top 10. Sau những hình ảnh đầu tiên đó, câu chuyện về tình yêu giữa Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu liên tục được netizen nhắc đến. Nhưng dường như cặp đôi này vẫn không để ý tới dân mạng, họ vẫn ai làm việc người đó. Không ít lần netizen bắt hint hẹn hò giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Điển hình như bức ảnh được chụp tại một quán cafe tài Hà Nội. Cả Văn Hậu và Hải My đều có những bức ảnh tương tự. Cặp đôi này cũng không bỏ qua bất cứ động thái nào của nhau trên trang cá nhân. Mời độc giả xem video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

