Đoàn Văn Hậu lấy lòng nhà vợ, anh em lấy giấy bút học hỏi

Trước khi công khai giấy đăng kí kết hôn với Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Doãn Hải Lâm - em trai út của vợ tương lai. Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh em vợ tương lai cùng lời chúc mừng sinh nhật ấm áp. Nam cầu thủ vòng tay ôm vai cậu em đầy tình cảm, còn nhắc nhở Hải Lâm nhớ đưa ra điều ước trước khi thổi nến mừng tuổi mới. Từ khi hẹn hò cùng Doãn Hải My, Văn Hậu thường xuyên góp mặt trong những bữa tiệc riêng tư, ấm cúng của gia đình bạn gái. Anh cũng biết cách "lấy lòng" hai cậu em trai của Hải My là Hoàng Minh, Hải Lâm bằng việc thường xuyên đưa các em đi chơi cùng, đặc biệt ở các trò chơi được giới trẻ yêu thích như game bắn súng, ném bóng, cưỡi ngựa... Khi Văn Hậu đi du lịch cùng gia đình Hải My, anh không ngại lăn lộn trên bãi cát để vui đùa cùng hai cậu nhóc. Sự chân thành và quan tâm của nam cầu thủ đã giúp anh ghi điểm trong mắt gia đình vợ chưa cưới. Không ít lần Văn Hậu chụp ảnh thân thiết với các em vợ tương lai. Thậm chí, nam cầu thủ còn đăng tải lên chính trang cá nhân của mình bức ảnh chung với em trai Doãn Hải My. Không chỉ thân thiết với các em út trong nhà, Đoàn Văn Hậu còn từng xuất hiện với mẹ vợ tương lai tại một sự kiện. Qua từng biểu hiện với mẹ vợ tương lai, có thể thấy Đoàn Văn Hậu rất biết cách lấy lòng. Ở chiều ngược lại, gia đình Doãn Hải My có vẻ như rất ưng chàng rể tương lai và họ thường xuyên gặp gỡ nhau. Đoàn Văn Hậu và bố vợ tương lai.

Trước khi công khai giấy đăng kí kết hôn với Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Doãn Hải Lâm - em trai út của vợ tương lai. Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh em vợ tương lai cùng lời chúc mừng sinh nhật ấm áp. Nam cầu thủ vòng tay ôm vai cậu em đầy tình cảm, còn nhắc nhở Hải Lâm nhớ đưa ra điều ước trước khi thổi nến mừng tuổi mới. Từ khi hẹn hò cùng Doãn Hải My, Văn Hậu thường xuyên góp mặt trong những bữa tiệc riêng tư, ấm cúng của gia đình bạn gái. Anh cũng biết cách "lấy lòng" hai cậu em trai của Hải My là Hoàng Minh, Hải Lâm bằng việc thường xuyên đưa các em đi chơi cùng, đặc biệt ở các trò chơi được giới trẻ yêu thích như game bắn súng, ném bóng, cưỡi ngựa... Khi Văn Hậu đi du lịch cùng gia đình Hải My, anh không ngại lăn lộn trên bãi cát để vui đùa cùng hai cậu nhóc. Sự chân thành và quan tâm của nam cầu thủ đã giúp anh ghi điểm trong mắt gia đình vợ chưa cưới. Không ít lần Văn Hậu chụp ảnh thân thiết với các em vợ tương lai. Thậm chí, nam cầu thủ còn đăng tải lên chính trang cá nhân của mình bức ảnh chung với em trai Doãn Hải My. Không chỉ thân thiết với các em út trong nhà, Đoàn Văn Hậu còn từng xuất hiện với mẹ vợ tương lai tại một sự kiện. Qua từng biểu hiện với mẹ vợ tương lai, có thể thấy Đoàn Văn Hậu rất biết cách lấy lòng. Ở chiều ngược lại, gia đình Doãn Hải My có vẻ như rất ưng chàng rể tương lai và họ thường xuyên gặp gỡ nhau. Đoàn Văn Hậu và bố vợ tương lai.