Đoàn Văn Hậu cùng vợ top 10 Hoa hậu xả ảnh tình tứ ở Singapore

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên vợ mới cưới Doãn Hải My tại một bể bơi thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp mà cặp đôi đang ở tại Singapore. Trong khung cảnh về đêm, Văn Hậu và Doãn Hải My ở bên bể bơi ngắm nhìn toàn cảnh Singapore rực rỡ với ánh đèn lung linh, huyền ảo. Đoàn Văn Hậu không tiếc chi tiền cho tuần đầu du lịch cùng Doãn Hải My sau đám cưới, để cùng bà xã tận hưởng những dịch vụ xa hoa bậc nhất ở Singapore. Khoảng thời gian này cặp đôi liên tục "xả" ảnh du lịch Singapore lên MXH, thu hút sự chú ý. Cặp trai tài, gái sắc thoải mái đi trung tâm thương mại, đi ăn uống ở nhà hàng và thỏa thích sắm đồ. Đặc biệt trong mọi khoảnh khắc được cặp đôi chia sẻ lên mạng xã hội Đoàn Văn Hậu luôn chủ động là người cầm máy ảnh để vợ ở phía sau có góc mặt xinh nhất. Điều này khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho anh chàng và bày tỏ sự ngưỡng mộ vì độ "nghiện" vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Đây không phải tuần trăng mật của cặp đôi, vợ Đoàn Văn Hậu phải "tháp tùng" chồng mới cưới sang Singapore để khám và điều trị lại chấn thương. Được biết chấn thương của Đoàn Văn Hậu không nặng, chỉ cần tập hồi phục một thời gian là có thể thi đấu trở lại. Trong thời gian chưa phải điều trị chấn thương, Văn Hậu đưa Hải My đi vi vu khắp Singapore sau chuỗi ngày cưới khá mệt mỏi. Ảnh: Tổng hợp

