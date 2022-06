Đoàn Văn Hậu bị 'tóm gọn' tình tứ cùng bạn gái tin đồn

Vốn là cầu thủ nổi tiếng của CLB Hà Nội và tuyển Quốc gia Việt Nam, ngoài chuyên môn chơi bóng, chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu thời gian qua cũng là tâm điểm dư luận. Chia tay Hoàng Anh (Ốc), cầu thủ Đoàn Văn Hậu lộ loạt bằng chứng hẹn hò Top 10 Hoa Hậu Việt Nam tên Doãn Hải My. Ngoài những lần bị soi check-in cùng chỗ, cùng nhau tham dự tiệc cưới Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng,... mới nhất cả Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị soi ảnh tình tứ khi dự một sự kiện. Khoảnh khắc ghi lại, Hãi My để tóc xõa, diện chiếc váy ren trắng khoe trọn vòng eo thon gọn trong khi Văn Hậu lịch lãm với vest đen. Chưa hết, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng tạo dáng bắn tim, hướng về ống kính máy ảnh. Ở phần bình luận, dân mạng nhận xét cặp đôi nhìn rất có tướng phu thê. Họ cũng hy vọng ngày cả 2 sẽ chính thức công khai mối quan hệ. Đoàn Văn Hậu cùng Doãn Hải My đi đám cưới Hà Đức Chinh. Ít lâu sau đó, Văn Hâu và Hải My lại bị tom gọn ở đám cưới của Thành Chung và mới nhất là Bùi Tiến Dũng. Dù liên tục bị bóc hint hẹn hò nhưng cả Văn Hậu và Hải My đều không lên tiếng để đưa mối quan hệ này ra ánh sáng. Việc chưa chịu công khai của Văn Hậu và Hải My khiến netizen không khỏi nóng lòng. Mỗi khi 1 trong 2 đăng tải ảnh mới đều được các fan nhắc nhở nhẹ nhàng: "Bao giờ mới chịu công khai?". Văn Hậu và Hải My xuất hiện chung trong một sự kiện.

