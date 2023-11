Đoàn Văn Hậu bảnh bao cùng dàn xích lô hỏi cưới Doãn Hải My

Sáng 11/11, Đoàn Văn Hậu cùng gia đình có mặt tại Hà Nội chuẩn bị lễ ăn hỏi và xin dâu. Trước thềm lễ ăn hỏi Đoàn Văn Hậu, chú rể xuất hiện bảnh bao cùng dàn bê tráp, họ diện áo dài và tạo dáng chụp ảnh. Vì nhà Doãn Hải My ở phố cổ, giao thông khá chật chội nên gia đình nhà trai đã chọn phương án ngồi xích lô đưa lễ vật vào nhà cô dâu Mẹ Đoàn Văn Hậu tươi tắn trên chiếc xích lô đưa trap đi hỏi vợ cho con trai thứ hai. Đoàn xích lô đưa lễ vật của gia đình Đoàn Văn Hậu chuẩn bị tiến vào nhà cô dâu Doãn Hải My. Ngay từ sáng sớm, gia đình nhà trai đã rộn ràng, chuẩn bị từ Thái Bình lên Hà Nội rước dâu. Tâm điểm vẫn là chú rể Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ tuyển Việt Nam xuất hiện cực bảnh bao. Sau lễ ăn hỏi, gia đình nhà trai cũng sẽ làm lễ xin dâu để đón Doãn Hải My về quê nhà Thái Bình vào chiều nay. Văn Hậu dùng chiếc siêu xe Rolls-Royce Phantom màu trắng để đón cô dâu. Cận cảnh xe hoa của Văn Hậu - Hải My khiến mọi người trầm trồ. Chiếc siêu xe có giá khoảng 50 tỷ đồng sẽ đưa Văn Hậu và Hải My từ Hà Nội về Thái Bình tổ chức đám cưới. Phía nhà gái Doãn Hải My đã chuẩn bị xong xuôi, khoảnh khắc mẹ cô dâu xinh đẹp xuất hiện gây chú ý. Rạp cưới to nhất phố của gia đình Doãn Hải My đã được dựng lên từ hôm qua.

